Венгрия добилась от США исключения из санкций в отношении российских энергоносителей. Об этом заявил премьер-министр Орбан на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом, пишет венгерское издание Telex.

"В Венгрии по-прежнему будут самые низкие цены на энергоносители. В случае с "Турецким потоком" и трубопроводом "Дружба" им был предоставлен иммунитет от санкций. Это общее и бессрочное исключение", - сказал он.

По "Турецкому потоку" Венгрия получает российский газ, по "Дружбе" - нефть.

Орбан подчеркнул, что это позволит "защитить снижение счетов за коммунальные услуги".

Как пишет это издание, сам Трамп в ходе беседы с журналистами во время открытой части рабочего обеда с Орбаном не спорил с заявлением венгерского премьера, но и не подтвердил его впрямую и недвусмысленно.

По его словам, США полностью отменят санкции против строительства в Венгрии АЭС "Пакш-2" по проекту Росатома. Исключение для нее должно было закончиться в декабре.

Санкции против российской нефти и газа

Дональд Трамп в октябре ввёл санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России, "Роснефти" и "Лукойла". Покупателям их нефти, соответственно, грозят вторичные санкции со стороны США.

Венгрия наравне со Словакией продолжает закупать российскую нефть, остальные страны Евросоюза этого не делают. Сегодня Орбан допустил, что его может отказаться в будущем от российской нефти.

