По его словам, это наибольшее количество потерь России с начала полномасштабной войны за один месяц.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество ликвидированных дронами российских оккупантов за октябрь.

"Имеем 25 тысяч потерь врага, "двухсотых" российских оккупантов за октябрь только благодаря БпЛА. Четкая цифра, потому что все это с видеоподтверждениями. У нас есть программа, и мы даем за соответствующие действия с видеоподтверждениями дополнительные баллы. Поэтому здесь четкая цифра. Без видеоподтверждения - еще 2-3 тысячи", - сказал он.

"Это говорит о том, что мы увеличиваем количество БпЛА-компонента на фронте. И, соответственно, больше потерь несет враг, который начал эту агрессию", - пояснил Зеленский.

Он пообещал, что в ближайшее время будет разработана программа, которая направлена на усиление защиты неба Херсона - борьбы с вражескими БпЛА.

"Мы понимаем эту программу. Она сегодня была представлена. Поддержали эту программу, и я попросил разработать соответствующую программу для всех приграничных городов, которые расположены на горячем направлении", - добавил украинский лидер.

Война в Украине - потери россиян

Недавно Зеленский говорил, что в 2025 году Россия потеряла на фронте практически столько же людей, сколько и мобилизовала.

"Зеленский заявил, что, по словам его генералов, Россия потеряла 346 000 солдат убитыми и ранеными в 2025 году. Это практически соответствует числу мобилизованных за тот же период", - писало издание Axios.

