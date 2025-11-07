По его словам, большинство наемников не живут больше месяца.

По меньшей мере 1 тысяча 436 граждан из 36 африканских стран сейчас воюют в Украине в рядах российской армии. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который отметил, что это те, кто был идентифицирован, хотя фактическое количество может быть выше.

"Россия вербует граждан африканских стран различными методами. Некоторым предлагают деньги, других обманывают, и они не осознают, на что подписываются, или заставляют это делать под давлением. Подписание контракта равнозначно подписанию смертного приговора", - подчеркнул он.

Глава МИД подчеркнул, что иностранные граждане в российской армии имеют "печальную судьбу". В частности, большинство из них сразу отправляют на так называемые "мясные штурмы", где их быстро убивают.

"Российское командование понимает, что за убитого иностранца не будет ответственности, поэтому к ним относятся как ко второсортному, расходному человеческому материалу. Большинство наемников не живут больше месяца", - подчеркнул Сибига.

Однако, отметил чиновник, есть два варианта избежать такой судьбы. Прежде всего - не идти в ряды армии России и не подписывать никаких документов с российскими властями.

"Я призываю все правительства государств Африки публично предостеречь своих граждан от вступления в российскую оккупационную армию. Участие на стороне России в ее захватнической войне против Украины является незаконным, аморальным и нарушает Устав ООН и международное право", - подчеркнул он.

В то же время, добавил Сибига, если человека уже отправили на передовую, то ему нужно искать любую возможность дезертировать и сдаться в плен:

"Большинство иностранных наемников, которые находятся в украинском плену, стали военнопленными во время своего первого боя. Все они спасли себе жизнь".

Он добавил, что Украина относится к военнопленным в соответствии со всеми стандартами международного гуманитарного права, поэтому украинский плен обеспечивает "билет к жизни и возможность вернуться в родную страну".

"Сигнал бедствия" от 17 южноафриканских мужчин

Как сообщалось, ранее правительство Южной Африки заявило о получении "сигналов бедствия" от 17 южноафриканских мужчин, которые приняли участие в войне между Россией и Украиной. В заявлении правительства ЮАР отмечается, что они "оказались в ловушке в охваченном войной Донбассе в Украине".

Так, президент Сирил Рамафоса распорядился провести расследование обстоятельств, которые привели к вербовке этих мужчин в "эту, очевидно, наемническую деятельность".

