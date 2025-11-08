По словам министра энергетики Светланы Гринчук, долгосрочное партнерство охватывает горизонт до 2050 года.

Украина подписала соглашение о будущих регулярных поставках американского сжиженного природного газа (СПГ) через греческие газовые терминалы и Вертикальный коридор. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

"Во время Министерской встречи Партнерства по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству (P-TEC) Группа "Нафтогаз" и греческая компания ATLANTIC-SEE СПГ TRADE S.A. подписали меморандум о будущих регулярных поставках американского СПГ в Украину через греческие газовые терминалы и Вертикальный коридор", - отметили там.

По словам министра энергетики Светланы Гринчук, долгосрочное партнерство охватывает горизонт до 2050 года. Важно, что это позволит поэтапно реализовывать новые стратегические проекты, в частности, обеспечить стабильные долгосрочные поставки СПГ для Украины, интегрировать нашу инфраструктуру в логистические маршруты в Европу и создать устойчивую систему поставок и хранения американского газа.

"Спасибо партнерам из США и Греции за сотрудничество. Мы закладываем новый фундамент в трансатлантическом сотрудничестве с партнерами и делаем еще один шаг для долгосрочной энергетической стабильности Украины и новых возможностей", - сказала министр.

Продажи СПГ в мире

Экспорт сжиженного природного газа из РФ в январе-октябре 2025 года сократился на 3,4% по сравнению с предыдущим годом. И это несмотря на рекордный объем поставок в октябре, в частности в Китай.

