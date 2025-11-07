Для ударов по России используются как дроны-"ветераны", так и новейшие разработки и ракеты.

Сначала Силы обороны Украины делали ставку на уничтожение систем ПВО и таким образом "проредили" ее, а теперь удары направлены по важным для России объектам, которые работают на войну. Об этом заявил соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона.

"Сначала мы "прореживали" системы ПВО РФ и теперь у них фактически остается линия границы, линия боевого соприкосновения, где есть большая концентрация систем ПВО, а также кольцо вокруг Москвы, которое перенасыщено ПВО", - сказал он.

Жмайло добавил, что когда украинские дроны проходят первую российскую линию защиты, то это приводит к большим проблемам у врага в тылу. По его словам, после украинских ударов по НПЗ цены на горючее в РФ выросли как минимум на 50%, а также есть огромный дефицит. Эксперт добавил, что это касается не только оккупированного Крыма, но и многих регионов России.

Жмайло отметил, что украинские удары являются эффективными.

"Если мы говорим об оккупированных территориях, то по целям хорошо работает наш новый дрон FP-2. Это дрон сравнительно малого радиуса действия - 200 км, но главная его задача - терроризировать российскую прифронтовую инфраструктуру. Имеет мощный боезаряд - примерно 100 кг. Он может конкурировать по характеристикам с "Шахедами", особенно ранней модификации, и именно оператор может управлять этим дроном по стационарным целям. И дрон может гнаться и догонять движущиеся цели. Все это делает его достаточно эффективным оружием, позволяя сохранять наши дорогостоящие западные системы", - отметил он.

По его словам, дальнобойные удары по территории РФ наносятся с помощью, в частности, дронов-"ветеранов", таких как "Бобер", "Ниндзя" и "Лютый".

"Если "Лютый" раньше мог поражать на расстояние 800 км, то сейчас дрон может лететь примерно 2 тысячи километров. Дрон FP-1, который делает та же компания, что и ракету "Фламинго", летит на расстояние полторы тысячи км. И сама ракета "Фламинго", о которой слышно мало, но она используется. Хотя военные больше делают ставку именно на "Длинный Нептун" с дальностью поражения примерно тысяча километров", - подчеркнул Жмайло.

Дроны поразили один из ключевых нефтехимических заводов РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, 6 ноября мастера дальнобойных дронов Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесли успешное огневое поражение по Стерлитамакскому нефтехимическому заводу (СНХЗ).

Он расположен в Башкортостане, это одно из ключевых предприятий нефтехимпрома государства-агрессора. На заводе изготавливают продукцию для нужд российской оккупационной армии и военно-промышленного комплекса, в частности - ионол, авиационный бензин, синтетические полимеры.

В результате удара по вражескому нефтехимическому предприятию возник пожар на территории цеха по производству агидола - присадки к авиационному топливу.

