Открытие Уотсона считается одним из самых важных научных достижений ХХ века.

Умер американский биолог Джеймс Уотсон - один из первооткрывателей структуры ДНК. Об этом пишет The New York Times.

Джеймс Д. Уотсон, вошедший в пантеон науки в возрасте 25 лет, приняв участие в открытии структуры ДНК, одном из самых значимых прорывов в истории науки, скончался в четверг в Ист-Нортпорте, штат Нью-Йорк, на Лонг-Айленде. Ему было 97 лет.

Отмечается, что его смерть в хосписе была подтверждена в пятницу его сыном Дунканом, который сообщил, что на этой неделе доктор Уотсон был переведен в хоспис из больницы после лечения там инфекции.

Видео дня

Джеймс Уотсон - чем он известен

В 1953 году Уотсон вместе с Фрэнсисом Криком расшифровал структуру ДНК, а в 1962-м они получили за это Нобелевскую премию по физиологии и медицине вместе с Морисом Уилкинсом. Открытие Уотсона считается одним из самых важных научных достижений ХХ века.

Уотсон в 2007 году стал вторым человеком в мире, чей геном полностью расшифровали. Однако ученый также был известен скандальными высказываниями о расовых различиях, из-за которых его уволили с работы и лишили научных званий.

Смерти известных людей

Ранее бывший вице-президент США Дик Чейни умер в возрасте 84 лет. С 2001 по 2009 он занимал пост вице-президента при Джордже Буше-младшем. В администрации президента Буша-старшего в конце 1980-х годов Чейни возглавлял Министерство обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: