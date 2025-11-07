Запрет будет действовать до полного прекращения оккупации Украины Россией.

В Днепре ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Соответствующее решение принял исполком горсовета, сообщается на странице Уполномоченного по защите государственного языка в Facebook.

Отмечается, что мораторий введен по обращению Уполномоченного и жителей общины города. Цель документа - защита украинского информационного пространства от гибридных воздействий государства-агрессора и преодоление последствий длительной русификации.

"До момента полного прекращения оккупации территории Украины публичное использование любых культурных продуктов, созданных или воспроизводимых на русском языке, на территории Днепровской громады запрещается", - сказано в решении.

Видео дня

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что вопрос принятия этого документа назрел уже давно.

"Днепр - это город-форпост Украины, он показал свой характер и пример гражданской ответственности. Такое решение давно актуально, ведь публичное использование русского языка в культурном пространстве воспринимается гражданами как неуважение к памяти погибших защитников Украины и морально неприемлемо в условиях полномасштабной войны. Это вопрос национальной безопасности, достоинства и памяти о жертвах российской агрессии", - подчеркнула Ивановская.

Языковой скандал в Днепре

Недавно в сети появилось видео, на котором пассажирка нецензурно обругала водителя такси в Днепре из-за того, что он общался с ней на украинском языке. Также она назвала его "Бандерой". При этом женщина заявила, что является волонтером и "помогает ВСУ".

На этот инцидент отреагировала Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская. Она подчеркнула, что водители такси и другие работники сферы обслуживания не обязаны пользоваться другим языком, кроме государственного. Омбудсмен отметила, что в соответствии со статьей 36 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", во всех видах пассажирского транспорта украинский является языком обслуживания пассажиров. Она добавила, что только по просьбе пассажира индивидуальное обслуживание может осуществляться на другом языке, если это приемлемо для обеих сторон. Это правило распространяется не только на транспорт, но и на всю сферу обслуживания.

Вас также могут заинтересовать новости: