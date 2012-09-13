Эксперт: Femen действуют в истеричной модели, свойственной женщинам

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение во время круглого стола, посвященного вопросу границ разрешенного в протестной деятельности, политической и медиа «джинсы», выразил юрист, председатель Украинского юридического общества Олег Березюк.

«Действия этих людей подпадают или под статьи Уголовного кодекса, или под статьи Административного кодекса», - отметил он и добавил, что это движение не имеет никаких политических идей.

По его мнению, каждая акция Femen похожа на мелкое хулиганство и направлена на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в обществе. «Это уже вопрос правоохранительных органов и спецслужб, которые должны очень внимательно к этому относиться», - подчеркнул О.Березюк.

Он выразил убеждение, что Femen не сможет нанести непоправимый вред государству и обществу, но правовую оценку их действия все же должны получить. «Люди должны быть привлечены к предусмотренной законом ответственности», - сказал юрист.

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Правозащитник Иван Макар убежден, что за мелкое хулиганство и «выставление на показ половых органов» участниц акций движения каждый раз нужно наказывать. «15 суток дали бы один раз, второй раз – и все нормально», - сказал он. В то же время он не видит противоправных действий в повреждении Femen Поклонного креста в Киеве, потому что он был установлен неофициально.

Эксперт Андрей Пидпалый отметил, что в настоящее время в Украине наблюдается волна «женской» политики, примером которой является Femen. «Они действуют в моделях, свойственных женщинам. То есть обычной природной женской истеричности, заложенной генетически», - сказал он.

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Как отметила политический психолог Нигора Хазратова, тенденция женского эксгибиционизма является элементом постсоветской культуры. «Это делается для мужчин с расчетом на мужскую реакцию», - сказала она и отметила, что в интервью девушек не чувствуется, что они действительно ведут борьбу за какие-то свои убеждения, а все это является лишь одной из разновидностей оружия пиара.

По мнению эксперта «Украинского клуба» Дмитрия Гаврилюка, общественные лозунги Femen «лишены смысла», являются лишь самопиаром. Также он добавил, что Femen не компетентны в подготовке к дискуссии с властью.

Как отметил политолог Андрей Мишин, уровень коррупции в стране прямо влияет на количество радикальных информационных акций, которые влияют на мораль граждан. Он отметил, что, говоря о Femen, в первую очередь, нужно понимать, кому сейчас выгодны «информационные акции за гранью фола» и кто их финансирует.

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В то же время, по убеждению политолога Андрея Волошина, поступки Femen и информация о них заполняет информационные пространство, вытесняя более важные темы, такие, как проблемы политзаключенных. Он отметил, что в настоящее время в Украине, в частности, нужно поддержать идею о выборности судей. "Судьи должны чувствовать свою ответственность не перед теми, кто их поставил на должность, а перед обществом", – отметил А.Волошин.

Он также подчеркнул важность информационной поддержки в подобных делах, потому что, по его убеждению, если дело своевременно получит необходимую огласку, это может способствовать тому, что оно будет рассматриваться более справедливо.