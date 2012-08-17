Милиция завела дело на Femen за спиленный крест жертвам политрепрессий

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, сегодня утром в некоторых Интернет-изданиях появилась информация, что активистки женского движения Femen в знак поддержки российской группы «Pussy Riot» возле Октябрьского дворца в городе Киеве спилили крест.

Для проверки этой информации на место выехало руководство и следственно-оперативная группа Печерского райуправления столичной милиции.

Предварительно выяснено, что этот Поклонный крест жертвам политических репрессий от общества Закарпатья возле Дворца был установлен в 2004 году. По информации СМИ, сегодня он был разрушен представителями женского движения Femen.

В настоящий момент работники милиции на месте происшествия провели ряд процессуальных действий, собрали необходимые документы. Следственным отделом Печерского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве по этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство». Начато досудебное следствие.

На месте происшествия работают коммунальные службы Печерского района. Согласно выводам специалистов, в случае технической возможности и безопасности для окружающих, будет решаться вопрос о восстановлении разрушенного креста.