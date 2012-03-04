Все три активистки Femen получили срок ареста за акцию в Москве

Мировой суд арестовал всех трех активисток украинского движения FEMEN за акцию на одном из избирательных участков в столице, сообщила агентству РАПСИ пресс-секретарь Гагаринского суда Москвы Марина Новожилова.

По ее словам, Ирина Фомина получила пять суток ареста, Анна Деда - десять суток, а Оксана Шачко - 12.

"Три гражданки Украины были признаны мировой судьей 216-го участка Гагаринского района виновными по части 1 статьи 20.1 КОАП - "мелкое хулиганство", - сказала пресс-секретарь, отметив, что при назначении наказания Фоминой суд учел ее возраст, а при назначении наказания Шачко - тот факт, что она не первый раз привлекается к административной ответственности.

Согласно закону, арестованные могут оспорить решение мирового участка в течение трех суток в вышестоящей инстанции - Гагаринском суде Москвы.