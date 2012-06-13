Попов поблагодарил киевских медиков

Как сообщает пресс-служба КГГА, об этом Александр Попов сказал во время встречи с представителями общественной организации «Здоровый Киев».

«Все понимают, что отрасли нужны перемены: внедрение современных технологий, улучшения социальной защиты, новые подходы в менеджменте медицинских учреждений - все это залог улучшения качества медицинского обслуживания. Однако мы не имеем права наделать ошибок. И именно поэтому нам нужен открытый диалог. Вопросов много, но ответы на них появятся только тогда, когда мы начнем двигаться в направлении позитивных изменений», - отметил Александр Попов.

В то же время председатель КГГА поблагодарил представителей медицинской отрасли за активное участие в обсуждении реформы здравоохранения, как и во всех киевских проектах развития медицины. По его словам, процесс реконструкции, обновления и осовременивания медицинских учреждений столицы, который начался в рамках подготовки Киева к Евро-2012, будет продолжено и после окончания чемпионата.

«Безусловно в этом году нашим приоритетом стала подготовка к Евро 2012. И все те проекты, которые мы начали, в том числе и в медицинской отрасли, будут продолжены и будут развиваться сразу после окончания чемпионата. У нас богатая киевская медицинская школа, и мы должны сохранить наши добрые традиции и достижения. В Киеве работают сильные медики, и это тот золотой запас, который мы не имеем права потерять. Именно поэтому мы и стремимся создать собственный Столичный стандарт здравоохранения - это современный подход и технологии в сочетании с сохранением лучших традиций отрасли", - сказал Александр Попов.

Кроме того, глава КГГА сообщил, что уже на следующей неделе в столице состоится рабочее совещание с участием представителей медицинских учреждений и общественных организаций города по итогам старта реформы в пилотных Днепровском и Дарницком районах. Он подчеркнул, что только дискуссия позволит отработать правильные решения и сделать их понятными для всех работников отрасли.

«Широкое обсуждение на каждом этапе безусловно затягивает реформу во времени, однако оно необходимо. В ближайшее время пройдут научно-практические конференции в каждом районе по реальной оценке готовности каждого отдельного лечебного учреждения города к реформированию. И только по их итогам можно будет перейти к реальным изменениям. Необходимость реформы уже ни у кого не вызывает сомнений, однако ее форсирование также недопустимо», - отметил Александр Попов.

Отметим, что на встрече присутствовала элита медицинской общественности столицы. Это врачи и медсестры, которые в свое время были делегированы трудовыми коллективами лечебных учреждений города. Впоследствии они вошли в Общественный форум Киева и создали общественное объединение «Здоровый Киев». Постоянный и активный диалог с представителями медицинской отрасли с тем, чтобы не допустить ошибок в реформировании, инициировал лично Александр Попов.