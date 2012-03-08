Женское движение за освобождение Тимошенко расширяется
Письмо подписали более 60 украинок
Более 60 украинок, специалистов в разных областях культуры, науки, журналистики, разных поколений и разных географических широт единодушно выступили в поддержку открытого письма Лины Костенко, Нины Матвиенко и Александры Кужель к влиятельным женщинам планеты с требованием применения санкций в отношении руководства Украины, чтобы заставить адекватно отреагировать на требования международного сообщества о прекращении политического преследования оппозиции, освобождении Юлии Тимошенко и других оппозиционеров.
"Выражаем поддержку и солидарность подписантам и решительно присоединяемся к их призыву.
Часто говорится о том, что Украина - географический центр Европы. Но в "центре Европы" организовано позорное и наглое судилище над женщиной-оппозиционеркой, которая проявила мужество, выступив против нынешнего политического режима. Это судилище - продуманный в высших эшелонах власти циничный спектакль международного масштаба, направленный на прекращение движения Украины в Европу, на унижение и дискредитацию страны путем с помощью некомпетентной и продажной судебной системы, с использованием безнаказанного глумления власти над своими оппонентами, унижения женщины - бывшего премьер-министра - в ее человеческом, физическом, нравственном измерениях", - цитирует письмо сайт Тимошенко.
В письме отмечается, что за решеткой длительное время находятся люди с тяжелыми заболеваниями, и они не получают соответствующей медицинской помощи. "А это приравнивается к пыткам - по нормам цивилизованного мира. Мы защищаем не только конкретного человека, а основные принципы демократии, то есть реальную возможность выбирать альтернативную власть, иметь гражданские свободы и право на равенство перед законом. Мы защищаем право оппозиции на свободу высказываний и действий и на полное и свободное участие в выборах. Мы защищаем право Украины быть частью свободного демократического мира", - подчеркивают женщины.
"Единодушную позицию всего демократического мира высказал недавно глава МИД Швеции Карл Бильдт, сказав, что ключ к подписанию соглашения Украины с ЕС находится в камере Тимошенко. Сегодняшняя власть должна отдать этот ключ свободы украинскому обществу. Эта власть должна прекратить вести свой политический дискурс исключительно репрессивно-карательными методами и перейти на сугубо избирательный дискурс по правилам демократии", - отмечается в письме.
Женщины считают, что солидарность во все времена была и остается ключевым словом в сопротивлении всем формам диктатуры. "Если мы, женщины Украины, при вашей поддержке, сумеем отстоять этику солидарности, наша страна не превратится в авторитарное государство с полицейским режимом", - подчеркивают они.
"На протяжении многих веков Украина была частью европейской цивилизации. И за возможность и право принадлежать цивилизации жертвовали жизнью многие поколения. Сегодня большая часть нашей молодежи, стремясь спастись от реальности, которая кажется безнадежной из-за засилья социальной несправедливости и всепроникающей коррупции, вынуждена искать для своей реализации контексты, где верховенство права является нормой. Поэтому у нас, женщин этой страны, существует гражданский и профессиональный долг защитить возможность европейского будущего для наших детей. Просим всех людей доброй воли в Украине и за ее пределами отстоять вместе с нами демократическую перспективу Украинского государства", - заявили известные женщины Украины.
Письмо подписали
БАНЧИК Надежда, член Координационного Совета всеамериканского общественного объединения "Новая Украинская Волна" (Калифорния) БЕСПЯТЧУК Жанна, журналист (Киев) БЕЛИЦЕР Наталья, доктор биологических наук, эксперт Института демократии имени Пилипа Орлика (Киев) БИМБИРАЙТЕ Наталья, председатель Исполнительного комитета Херсонского областного Фонда милосердия и здоровья, директор газеты "Вгору" (www.vgoru.org), член Национального союза журналистов (Херсон) БОГУСЛАВСКАЯ Валерия, поэтесса, переводчица, член Национального Союза писателей Украины (Киев) БОДНАРУК Вера, профессор, председатель Общества украинского языка имени Тараса Шевченко (Чикаго) БОЙКО Алла, доктор филологических наук, профессор Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко (Киев) БРАНДАФИ Наталья, член Координационного Совета всеамериканского общественного объединения "Новая Украинская Волна" (Нью-Джерси) БРЮХОВЕЦКАЯ Лариса, искусствовед, главный редактор журнала "Кино-Театр", заслуженный работник культуры Украины (Киев) БУРМАКА Мария, певица, кандидат филологических наук, лауреат премии имени Василия Стуса, Кавалер Ордена Княгини Ольги III степени, народная артистка Украины (Киев) БУТЕНКО Елена, врач-педиатр (Харьков) ВАСИЛИК Любовь, доктор наук по социальным коммуникациям, заведующий кафедрой журналистики Черновицкого Национального университета имени Юрия Федьковича (Черновцы) ГАННОВЕР Калина, специалист по рекламе (Чикаго) ГОВГЕРА Мария, член Управы Общества "Святая София" (Италия), секретарь, общественный деятель (Рим) ГОРБАЧЕВСКАЯ Христина, член Координационного Совета всеамериканского общественного объединения "Новая Украинская Волна" (Балтимор-Вашингтон) ГРАБОВСКАЯ Ирина, ведущая рубрики "Паритетная демократия" электронного издания "Политикантроп", кандидат философских наук, старший научный сотрудник (Киев) ГРУШЕЦКАЯ Галина, библиотекарь теологических семинарий (Чикаго) ГРУШЕЦКАЯ Марина, писатель, куратор "Cosmopolite Consulting" (Чикаго) ДЖЕДЖОРА Елена, Украинский католический университет, директор международных академических связей (Львов) ДИКА Дарья, антрополог, профессор анатомии (Нью-Йорк) ЕЛИЯШЕВСКАЯ Вера, региональный менеджер международной корпорации Avery-Dennison, глава Программы городов-побратимов Чикаго-Киев (Чикаго) ЕЛЬСКАЯ Анна, доктор биологических наук, профессор, действительный член Национальной академии наук Украины, директор Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии УССР, кавалер Ордена княгини Ольги III степени (Киев) ЖИЛЕНКО Ирина, поэтесса, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, премии имени Владимира Сосюры и Василя Стуса (Киев) ЗАВГОРОДНЯЯ Инна, журналист журнала "Украинская неделя" (Киев) ЗАХАРОВА Инна, поэт, правозащитник, заместитель главного редактора и обозреватель бюллетеня "Права человека" Харьковской правозащитной группы (Харьков) ЗАХАРОВА Марина, певица, пианистка и композитор, участник международных фестивалей в США, Европе и Израиле, победитель национального конкурса St-ART (Харьков) ЗУБРИЦКАЯ Мария, кандидат филологических наук, проректор по научно-педагогической работе Львовского национального университета имени Ивана Франко, кавалер Ордена княгини Ольги III степени (Львов) КИСЬ Оксана, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института народоведения НАН Украины, президент Украинской ассоциации исследователей женской истории, эксперт Гендерной экспертной платформы ГИАЦ "Крона", председатель Львовского научно-исследовательского центра "Женщина и общество", соредактор международного ежегодника женской истории "Аспазия "(Львов) КОБЧЕНКО Екатерина, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, член Украинской ассоциации исследователей женской истории и ОО "Женщины в науке" (Киев) КОПАНЬ Лариса, писательница, директор "Университетского издательства ПУЛЬСАРЫ" (Киев) KRAVETS Nadiya, DPhil, Oxon, St. Antony`s College, Shklar Reaserch Fellow, Ukrainian Research Institute, Harvard University МАСЕНКО Лариса, доктор филологических наук, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" (Киев) Медведева Валентина, отличник народного образования (Харьков) ОКОНЕВСКАЯ Ольга, отличник народного образования, звание лучший учитель словесности Харьковской области, лауреат премии "Народное признание", ребенок войны (Харьков) ОКОНЕВСКАЯ Галина, почетный донор СССР, ребенок войны (Харьков) ОЛЕКСЕНКО Зинаида, художник, заслуженный работник промышленности Украины (Полонное, Хмельницкая область) ОЛЕКСЮК Мирослава, журналист, режиссер, шеф-редактор "еПОШТА" (www.eposhta.com), член-учредитель Канадской группы содействия демократии в Украине (Торонто) ПАВЛЕНКО Валентина, журналист "Радио Свобода" (Киев) ПАХЛЕВСКАЯ Оксана, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой украинистики Римского университета «Ла Сапьенца», лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, премии Василия Симоненко и Елены Телиги, Кавалер Ордена "За интеллектуальную отвагу", член Национального союза писателей и Национального союза журналистов (Рим-Киев) ПЕТРИК Надежда, член Координационного совета всеамериканского общественного объединения "Новая Украинская Волна" (Филадельфия, Пенсильвания) ПЕТРИНСКАЯ Наталья, журналист, заместитель главного редактора журнала "Украинская неделя" (Киев) ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ Наталья, кандидат биологических наук, член Зеленого совета Украинской экологической ассоциации "Зеленый мир", председатель правления Благотворительного фонда спасения детей Украины от Чернобыльской катастрофы, посол мира от Всемирной Федерации Мира (Киев) РАЗДОЛЬСКАЯ Мирослава, председатель Координационного совета всеамериканского общественного объединения "Новая Украинская Волна", магистр философской и религиозной образования, член Национального союза журналистов Украины и Северной Америки (Нью-Йорк) РОЗИНА Лариса, преподаватель, переводчик, ветеран труда (Киев) RUBCHAK Mar`ian, PhD., Senior Research Professor Valparaiso University (Valparaiso, USA) САМОЛЕВСКАЯ Ольга, кинорежиссер, член Национального союза кинематографистов Украины, лауреат международных и национальных кинофестивалей, лауреат Всеукраинского конкурса романов и сценариев «Коронация слова", лауреат художественной премии "Киев" им. Ивана Миколайчука, лауреат Всеукраинского поэтического фестиваля, лауреат Международной премии им. Андрея и Арсения Тарковских (Киев) СЕМЕНЯК Галина, член Координационного совета всеамериканского общественного объединения "Новая Украинская Волна" (Пасейк, Нью-Джерси) СМАЛЬ Светлана, журналист, председатель правления Херсонской городской ассоциации журналистов "Юг", председатель организационного комитета Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA (www.docudays.org.ua) (Херсон) STASYSHYN Olenka, President / CEO of OlenkaSchool of Music, Inc. in Maryland, USA-www.olenkaschoolofmusic.com, President of Washington, DC metropolitan Chapter of "New Ukrainian Wave" Organization (Washington) СТАХНЕВИЧ Валентина, кандидат педагогических наук, председатель неправительственной организации "Женщины в аграрном образовании" (Киев) СУПРУНЕНКО Нина, член Национального союза журналистов Украины, член Национального союза писателей Украины, поэт, заслуженный деятель искусств Украины, лауреат премии имени Александра Олеся, премии Фонда Украинского свободного университета США, награждена Серебряным Крестом обвуь Великобритании, орденом Святой Великомученицы Варвары, Почетной медалью Совета Международного издательства "Берегиня" (Харьков) ТЕРЕЩУК Галина, журналист (Львов) TRAVERSA Halyna, JD, former General Counsel, Rexam Beverage Can Company of North America, former Senior International Counsel, Motorola former Senior International Counsel, Abbott Laboratories (Chicago) ТРОЯН Вера, доктор биологических наук, председатель общественной организации "Женщины в науке" (Киев) ТЮТЮННИК Алла, писатель, сценарист, президент Херсонского областного фонда милосердия и здоровья, член правления Украинского Хельсинского союза по правам человека, член оргкомитета Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA, шеф-редактор газеты "Вгору" (www.vgoru. org), кавалер Ордена "Княгини Ольги" (Херсон) ФАРИОН Марта, юрист, президент Киево-Могилянского фонда Америки, член Совета по международным отношениям при мэрии города Чикаго (Чикаго) ЧЕКАН Елена, журналист журнала "Украинская неделя" (Киев) ШИФМАН Арина, писатель, сценарист (Чикаго) ШТОГРИН Ирина, журналист "Радио Свобода" (Киев) ШУЛЬГА Наталья, кандидат биологических наук, вице-президент по стратегическому планированию и заведующая кафедры экологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" (2005-2007), исполнительный директор ОО "Украинский научный клуб", член American Association for Advancement of Science, член American Society for Cell Biology, член New York Academy of Science (Киев) ЮРКОВА Оксана, ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины (Киев) ЯКОВЕНКО Наталья, профессор, доктор исторических наук, профессор кафедры истории Национального университета "Киево-Могилянская академия", лауреат премии имени М. С. Грушевского, лауреат премии Образовательного фонда П. Яцика, кавалер ордена "За интеллектуальную отвагу" (Киев) ЯРОШЕНКО Татьяна, кандидат исторических наук, директор библиотеки Национального университета "Киево-Могилянская академия" (Киев)
БЕСПЯТЧУК Жанна, журналист (Киев)
БЕЛИЦЕР Наталья, доктор биологических наук, эксперт Института демократии имени Пилипа Орлика (Киев)
БИМБИРАЙТЕ Наталья, председатель Исполнительного комитета Херсонского областного Фонда милосердия и здоровья, директор газеты "Вгору" (www.vgoru.org), член Национального союза журналистов (Херсон)
БОГУСЛАВСКАЯ Валерия, поэтесса, переводчица, член Национального Союза писателей Украины (Киев)
БОДНАРУК Вера, профессор, председатель Общества украинского языка имени Тараса Шевченко (Чикаго)
БОЙКО Алла, доктор филологических наук, профессор Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко (Киев)
БРАНДАФИ Наталья, член Координационного Совета всеамериканского общественного объединения "Новая Украинская Волна" (Нью-Джерси)
БРЮХОВЕЦКАЯ Лариса, искусствовед, главный редактор журнала "Кино-Театр", заслуженный работник культуры Украины (Киев)
БУРМАКА Мария, певица, кандидат филологических наук, лауреат премии имени Василия Стуса, Кавалер Ордена Княгини Ольги III степени, народная артистка Украины (Киев)
БУТЕНКО Елена, врач-педиатр (Харьков)
ВАСИЛИК Любовь, доктор наук по социальным коммуникациям, заведующий кафедрой журналистики Черновицкого Национального университета имени Юрия Федьковича (Черновцы)
ГАННОВЕР Калина, специалист по рекламе (Чикаго)
ГОВГЕРА Мария, член Управы Общества "Святая София" (Италия), секретарь, общественный деятель (Рим)
ГОРБАЧЕВСКАЯ Христина, член Координационного Совета всеамериканского общественного объединения "Новая Украинская Волна" (Балтимор-Вашингтон)
ГРАБОВСКАЯ Ирина, ведущая рубрики "Паритетная демократия" электронного издания "Политикантроп", кандидат философских наук, старший научный сотрудник (Киев)
ГРУШЕЦКАЯ Галина, библиотекарь теологических семинарий (Чикаго)
ГРУШЕЦКАЯ Марина, писатель, куратор "Cosmopolite Consulting" (Чикаго)
ДЖЕДЖОРА Елена, Украинский католический университет, директор международных академических связей (Львов)
ДИКА Дарья, антрополог, профессор анатомии (Нью-Йорк)
ЕЛИЯШЕВСКАЯ Вера, региональный менеджер международной корпорации Avery-Dennison, глава Программы городов-побратимов Чикаго-Киев (Чикаго)
ЕЛЬСКАЯ Анна, доктор биологических наук, профессор, действительный член Национальной академии наук Украины, директор Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии УССР, кавалер Ордена княгини Ольги III степени (Киев)
ЖИЛЕНКО Ирина, поэтесса, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, премии имени Владимира Сосюры и Василя Стуса (Киев)
ЗАВГОРОДНЯЯ Инна, журналист журнала "Украинская неделя" (Киев)
ЗАХАРОВА Инна, поэт, правозащитник, заместитель главного редактора и обозреватель бюллетеня "Права человека" Харьковской правозащитной группы (Харьков)
ЗАХАРОВА Марина, певица, пианистка и композитор, участник международных фестивалей в США, Европе и Израиле, победитель национального конкурса St-ART (Харьков)
ЗУБРИЦКАЯ Мария, кандидат филологических наук, проректор по научно-педагогической работе Львовского национального университета имени Ивана Франко, кавалер Ордена княгини Ольги III степени (Львов)
КИСЬ Оксана, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института народоведения НАН Украины, президент Украинской ассоциации исследователей женской истории, эксперт Гендерной экспертной платформы ГИАЦ "Крона", председатель Львовского научно-исследовательского центра "Женщина и общество", соредактор международного ежегодника женской истории "Аспазия "(Львов)
КОБЧЕНКО Екатерина, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, член Украинской ассоциации исследователей женской истории и ОО "Женщины в науке" (Киев)
КОПАНЬ Лариса, писательница, директор "Университетского издательства ПУЛЬСАРЫ" (Киев)
KRAVETS Nadiya, DPhil, Oxon, St. Antony`s College, Shklar Reaserch Fellow, Ukrainian Research Institute, Harvard University
МАСЕНКО Лариса, доктор филологических наук, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" (Киев)
Медведева Валентина, отличник народного образования (Харьков)
ОКОНЕВСКАЯ Ольга, отличник народного образования, звание лучший учитель словесности Харьковской области, лауреат премии "Народное признание", ребенок войны (Харьков)
ОКОНЕВСКАЯ Галина, почетный донор СССР, ребенок войны (Харьков)
ОЛЕКСЕНКО Зинаида, художник, заслуженный работник промышленности Украины (Полонное, Хмельницкая область)
ОЛЕКСЮК Мирослава, журналист, режиссер, шеф-редактор "еПОШТА" (www.eposhta.com), член-учредитель Канадской группы содействия демократии в Украине (Торонто)
ПАВЛЕНКО Валентина, журналист "Радио Свобода" (Киев)
ПАХЛЕВСКАЯ Оксана, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой украинистики Римского университета «Ла Сапьенца», лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, премии Василия Симоненко и Елены Телиги, Кавалер Ордена "За интеллектуальную отвагу", член Национального союза писателей и Национального союза журналистов (Рим-Киев)
ПЕТРИК Надежда, член Координационного совета всеамериканского общественного объединения "Новая Украинская Волна" (Филадельфия, Пенсильвания)
ПЕТРИНСКАЯ Наталья, журналист, заместитель главного редактора журнала "Украинская неделя" (Киев)
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ Наталья, кандидат биологических наук, член Зеленого совета Украинской экологической ассоциации "Зеленый мир", председатель правления Благотворительного фонда спасения детей Украины от Чернобыльской катастрофы, посол мира от Всемирной Федерации Мира (Киев)
РАЗДОЛЬСКАЯ Мирослава, председатель Координационного совета всеамериканского общественного объединения "Новая Украинская Волна", магистр философской и религиозной образования, член Национального союза журналистов Украины и Северной Америки (Нью-Йорк)
РОЗИНА Лариса, преподаватель, переводчик, ветеран труда (Киев)
RUBCHAK Mar`ian, PhD., Senior Research Professor Valparaiso University (Valparaiso, USA)
САМОЛЕВСКАЯ Ольга, кинорежиссер, член Национального союза кинематографистов Украины, лауреат международных и национальных кинофестивалей, лауреат Всеукраинского конкурса романов и сценариев «Коронация слова", лауреат художественной премии "Киев" им. Ивана Миколайчука, лауреат Всеукраинского поэтического фестиваля, лауреат Международной премии им. Андрея и Арсения Тарковских (Киев)
СЕМЕНЯК Галина, член Координационного совета всеамериканского общественного объединения "Новая Украинская Волна" (Пасейк, Нью-Джерси)
СМАЛЬ Светлана, журналист, председатель правления Херсонской городской ассоциации журналистов "Юг", председатель организационного комитета Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA (www.docudays.org.ua) (Херсон)
STASYSHYN Olenka, President / CEO of OlenkaSchool of Music, Inc. in Maryland, USA-www.olenkaschoolofmusic.com, President of Washington, DC metropolitan Chapter of "New Ukrainian Wave" Organization (Washington)
СТАХНЕВИЧ Валентина, кандидат педагогических наук, председатель неправительственной организации "Женщины в аграрном образовании" (Киев)
СУПРУНЕНКО Нина, член Национального союза журналистов Украины, член Национального союза писателей Украины, поэт, заслуженный деятель искусств Украины, лауреат премии имени Александра Олеся, премии Фонда Украинского свободного университета США, награждена Серебряным Крестом обвуь Великобритании, орденом Святой Великомученицы Варвары, Почетной медалью Совета Международного издательства "Берегиня" (Харьков)
ТЕРЕЩУК Галина, журналист (Львов)
TRAVERSA Halyna, JD, former General Counsel, Rexam Beverage Can Company of North America, former Senior International Counsel, Motorola former Senior International Counsel, Abbott Laboratories (Chicago)
ТРОЯН Вера, доктор биологических наук, председатель общественной организации "Женщины в науке" (Киев)
ТЮТЮННИК Алла, писатель, сценарист, президент Херсонского областного фонда милосердия и здоровья, член правления Украинского Хельсинского союза по правам человека, член оргкомитета Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA, шеф-редактор газеты "Вгору" (www.vgoru. org), кавалер Ордена "Княгини Ольги" (Херсон)
ФАРИОН Марта, юрист, президент Киево-Могилянского фонда Америки, член Совета по международным отношениям при мэрии города Чикаго (Чикаго)
ЧЕКАН Елена, журналист журнала "Украинская неделя" (Киев)
ШИФМАН Арина, писатель, сценарист (Чикаго)
ШТОГРИН Ирина, журналист "Радио Свобода" (Киев)
ШУЛЬГА Наталья, кандидат биологических наук, вице-президент по стратегическому планированию и заведующая кафедры экологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" (2005-2007), исполнительный директор ОО "Украинский научный клуб", член American Association for Advancement of Science, член American Society for Cell Biology, член New York Academy of Science (Киев)
ЮРКОВА Оксана, ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины (Киев)
ЯКОВЕНКО Наталья, профессор, доктор исторических наук, профессор кафедры истории Национального университета "Киево-Могилянская академия", лауреат премии имени М. С. Грушевского, лауреат премии Образовательного фонда П. Яцика, кавалер ордена "За интеллектуальную отвагу" (Киев)
ЯРОШЕНКО Татьяна, кандидат исторических наук, директор библиотеки Национального университета "Киево-Могилянская академия" (Киев)