Женское движение за освобождение Тимошенко расширяется

Более 60 украинок, специалистов в разных областях культуры, науки, журналистики, разных поколений и разных географических широт единодушно выступили в поддержку открытого письма Лины Костенко, Нины Матвиенко и Александры Кужель к влиятельным женщинам планеты с требованием применения санкций в отношении руководства Украины, чтобы заставить адекватно отреагировать на требования международного сообщества о прекращении политического преследования оппозиции, освобождении Юлии Тимошенко и других оппозиционеров.

"Выражаем поддержку и солидарность подписантам и решительно присоединяемся к их призыву.

Часто говорится о том, что Украина - географический центр Европы. Но в "центре Европы" организовано позорное и наглое судилище над женщиной-оппозиционеркой, которая проявила мужество, выступив против нынешнего политического режима. Это судилище - продуманный в высших эшелонах власти циничный спектакль международного масштаба, направленный на прекращение движения Украины в Европу, на унижение и дискредитацию страны путем с помощью некомпетентной и продажной судебной системы, с использованием безнаказанного глумления власти над своими оппонентами, унижения женщины - бывшего премьер-министра - в ее человеческом, физическом, нравственном измерениях", - цитирует письмо сайт Тимошенко.

В письме отмечается, что за решеткой длительное время находятся люди с тяжелыми заболеваниями, и они не получают соответствующей медицинской помощи. "А это приравнивается к пыткам - по нормам цивилизованного мира. Мы защищаем не только конкретного человека, а основные принципы демократии, то есть реальную возможность выбирать альтернативную власть, иметь гражданские свободы и право на равенство перед законом. Мы защищаем право оппозиции на свободу высказываний и действий и на полное и свободное участие в выборах. Мы защищаем право Украины быть частью свободного демократического мира", - подчеркивают женщины.

"Единодушную позицию всего демократического мира высказал недавно глава МИД Швеции Карл Бильдт, сказав, что ключ к подписанию соглашения Украины с ЕС находится в камере Тимошенко. Сегодняшняя власть должна отдать этот ключ свободы украинскому обществу. Эта власть должна прекратить вести свой политический дискурс исключительно репрессивно-карательными методами и перейти на сугубо избирательный дискурс по правилам демократии", - отмечается в письме.

Женщины считают, что солидарность во все времена была и остается ключевым словом в сопротивлении всем формам диктатуры. "Если мы, женщины Украины, при вашей поддержке, сумеем отстоять этику солидарности, наша страна не превратится в авторитарное государство с полицейским режимом", - подчеркивают они.

"На протяжении многих веков Украина была частью европейской цивилизации. И за возможность и право принадлежать цивилизации жертвовали жизнью многие поколения. Сегодня большая часть нашей молодежи, стремясь спастись от реальности, которая кажется безнадежной из-за засилья социальной несправедливости и всепроникающей коррупции, вынуждена искать для своей реализации контексты, где верховенство права является нормой. Поэтому у нас, женщин этой страны, существует гражданский и профессиональный долг защитить возможность европейского будущего для наших детей. Просим всех людей доброй воли в Украине и за ее пределами отстоять вместе с нами демократическую перспективу Украинского государства", - заявили известные женщины Украины.

