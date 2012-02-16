Самых влиятельных женщин мира просят объявить обструкцию Януковичу

Лина КОСТЕНКО, Нина МАТВИЕНКО и Александра КУЖЕЛЬ призывают самых влиятельных женщин мира рассмотреть возможность применения ограничительных мер к власти Украины.

Как говорится в открытом письме по поводу политических преследований и нарушений прав человека в Украине, текстом которого располагает УНИАН, «лидер политической оппозиции, экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО безосновательно осуждена и грубо брошена в тюрьму за ранее принятые ею политические решения, оценку которым должен давать не суд, а избиратели – народ Украины. Юлия ТИМОШЕНКО является наиболее успешной женщиной-политиком на всем постсоветском пространстве, на президентских выборах 2010 года, которые она с незначительным отрывом проиграла действующему Президенту, ее поддержали почти 12 миллионов украинцев».

Авторы обращения отмечают, что дело даже не в том, что в Украине стало больше на одного политзаключенного. «Ежедневно за решетку бросают невинных людей, которых мы не знаем, – ежедневно заламывают руки кому-то только за то, что он хочет жить в человечном государстве и иметь право быть человеком. Масштабы этой беды значительно больше: беззаконие, совершенное над Ю.ТИМОШЕНКО, Юрием ЛУЦЕНКО, другими политзаключенными – сделало уязвимой и беззащитной жизнь каждого человека в Украине», - констатируют Л.КОСТЕНКО, Н.МАТВИЕНКО и А.КУЖЕЛЬ.

От имени женщин Украины они обращаются к женщинам - руководителям государств и международных институтов с «просьбой рассмотреть возможность применения ограничительных мер к руководству украинского правительства, чтобы вынудить его адекватнее реагировать на призывы международного сообщества».

«Мы, женщины Украины, обращаемся лично к вам и всем известным и влиятельным женщинам мира с просьбой поддержать нас в нашей миссии защиты общих для нас идей гуманизма и прав человека. Ваша личная поддержка противодействия нарушению прав человека в Украине со стороны мирового сообщества и международных правозащитных институтов имеют чрезвычайно важное значение для сохранения гарантий безопасности наших семей и нашего народа», - говорится в письме.

«Международное женское движение против политических репрессий и за защиту прав человека в Украине – это огромная правозащитная сила, которая может уберечь наш народ от новых репрессий и остановить беззаконие, которое совершается в нашей стране», – заявила А.КУЖЕЛЬ.

Письмо адресовано и направлено персонально более 20 наиболее известным и влиятельным женщинам планеты, среди которых, - канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ, государственный секретарь США Хиллари КЛИНТОН, премьер-министр Австралии Джулия ГИЛЛАРД, Президент Литвы Даля ГРИБАУСКАЙТЕ, вице-президент Еврокомиссии и Верховный представитель ЕС по вопросам внешней и политики и безопасности баронесса Кэтрин ЭШТОН, Президент Аргентины Кристина ФЕРНАНДЕС, Президент Бразилии Дилма РУССЕФФ, Президент Финляндии Тарья ХАЛОНЕН, первая леди США Мишель ОБАМА, Президент Либерии, лауреат Нобелевской премии мира 2011 Эллен ДЖОНСОН-СИРЛИФ, генеральный секретарь Национальной лиги за демократию (Бирма), лауреат Нобелевской премии мира 1991 года Аун Сан Су ЧЖИ и другие. Отдельно письмо направлено Совету женщин - мировых лидеров.