Луценко говорит, что еще один эпизод его дела «лопнул так же, как и другие»

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что эпизод его дела относительно оперативно-розыскной деятельности «лопнул так же, как и другие».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил в комментарии журналистам, который передал через своих адвокатов.

По его словам, решение суда об отделении дела его и водителя Леонида ПРИСТУПЛЮКА от дела других фигурантов - бывших сотрудников Департамента оперативной службы МВД Олега ПАВЛЕНОВА и Владимира ТАРАСЕНКО свидетельствует о попытке ускорить срок вынесения приговора.

«Эпизод с оперативно-розыскным делом лопнул так же, как и другие. Поэтому суд без промедлений отложил его. Логика простая - если доказательств нет ни по одному из эпизодов, то нет разницы, по скольким из них будет фабриковаться приговор. Главное не поиск истины, а темп выполнения заранее запланированной расправы», - считает он.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что и «заказчик дела, и суд хорошо понимают», что все эпизоды сфабрикованного против него дела развалились в ходе открытого судебного заседания.

Поэтому отказ продолжать допрос свидетелей является единственным способом «спасти заказ», убежден экс-министр.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшнее заседание Печерского районного суда Киева по делу Ю.ЛУЦЕНКО из-за болезни не явились другие подсудимые: бывшие сотрудники Департамента оперативной службы МВД Украины О.ПАВЛЕНОВ и В.ТАРАСЕНКО. В связи с этим их защитники просили суд перенести заседание.

После этого суд выделил в отдельное производства от дела экс-министра обвинения, выдвинутые О.ПАВЛЕНОВУ и В.ТАРАСЕНКО.

Они обвиняются по эпизоду дела об оперативно-розыскной деятельности в отношении водителя бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА Валентина ДАВЫДЕНКО в рамках расследования уголовного дела об отравлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.