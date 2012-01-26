Луценко подозревает, что судья делает «звонок другу», который бегает по пенькам»

Защита экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО во второй раз заявила отвод всему составу коллегии судей, которая рассматривает его уголовное дело, из-за нежелания суда вызывать на допрос в суд свидетелей и принятого решения вместо этого оглашать их показания, представленные на досудебном следствии.

Как передает корреспондент УНИАН, поддерживая заявление об отводе, адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Алексей БАГАНЕЦ обратил внимание суда на то, что решение Европейского суда по правам человека о неотъемлемом праве подсудимого допросить свидетелей в суде является обязательным для исполнения на территории Украины.

Кроме того, адвокат обратил внимание на разъяснение Верховного суда Украины, в котором отмечается, что оглашение показаний, предоставленных свидетелями на досудебном следствии, возможно лишь в случаях, если свидетель не может прибыть в судебное заседание из-за продолжительной болезни, из-за стихийного бедствия или в связи с переездом на постоянное место жительства в другую страну.

Кроме того, суд не выяснил причины неявки свидетелей и не применил к ним в случае необходимости принудительного привода.

Таким образом суд пренебрег правом Ю.ЛУЦЕНКО на защиту, не предоставив ему возможности допросить свидетелей в суде.

Кроме того, А.БАГАНЕЦ обратил внимание суда на то, что во время допросов других свидетелей неоднократно отмечалось наличие элементов фальсификации показаний свидетелей, их заявления о давлении на них на досудебном следствии, искажении их показаний.

В свою очередь, другие представители защиты экс-министра заявили, что, несмотря на обещания суда предоставить им для ознакомления заявления свидетелей, в которых они указывают на невозможность прибытия в зал заседаний, такие заявления, как выяснилось, в материалах дела отсутствуют, а потому есть большие сомнения, что они существуют вообще.

В свою очередь, поддерживая заявленный отвод, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Все 85 свидетелей, которые были допрошены в открытом судебном заседании, полностью отвергли липовые фальсифицированные обвинения. Единственное, что они поддержали, написанное прокуратурой, где они работают или работали».

Обращаясь к судьям, Ю.ЛУЦЕНКО задал риторический вопрос: «Почему ради выполнения заказа, из-за страстного желания осудить ЛУЦЕНКО опускается в дерьмо вся страна? Почему из-за выполнения заказа государство в целом все международные институты объявят неправовым?».

«Я понимаю, ваша честь, что выходя в совещательную комнату, у вас есть возможность на «звонок другу», который бегает по пенькам (имеется в виду Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, который на утренней зарядке в своей резиденции Межигорье совершает пробежку по пенькам, вкопанным в землю – УНИАН). Ваша честь, вы знаете, что я очень изобретательный человек, и потому могу сделать, чтобы каждый мой адвокат заявлял постоянные отводы каждому из вас и вы проведете намного больше времени в совещательной комнате, чем потратите на допрос свидетелей. Но я на это не пойду, я не хочу затягивать процесс», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, обращаясь к председательствующему в процессе судье Сергею ВОВКУ.

При этом он посоветовал ему не прислушиваться к советам извне и не брать на себя всю ответственность за потерю имиджа Украиной, выполняя заказ делать необходимое в «топорно сшитом деле».

«Ваша честь, я хочу вас защитить, зная о давлении, которое на вас оказывается, какие крючки в вас загнали, потому советую, чтобы вы не рассматривали это дело, а приняли отвод», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В свою очередь, представители стороны обвинения выразили мнение, что озвученное адвокатами Ю.ЛУЦЕНКО заявление не подлежит удовлетворению, и просят суд его отклонить.

Сейчас коллегия судей удалилась в совещательную комнату для принятия решения.