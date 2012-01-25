Уже в феврале на улицу выгонят каждого десятого подчиненного Попова

В ходе административной реформы уже в феврале сократят 10-15% служащих КГГА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня во время брифинга председатель КГГА Александр ПОПОВ.

Он подчеркнул, что будет происходить не просто сокращение штатов, но и реформирование подразделений. «Не только сокращение, но и переформатирование системы управления в функциональном плане состоится. Это очень важный момент и не очень простой. Сокращение может состояться на этапе февраля. Я думаю, что где-то на 10-15%», - сказал А.ПОПОВ.