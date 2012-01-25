Под Киеврадой пройдет манифестация предпринимателей за легализацию бизнеса

Согласно заявкам общественных организаций предпринимателей КГГА согласовала проведение манифестации «Предприниматели Киева – за легализацию бизнеса!» 26 января, по адресу Крещатик, 36, площадь перед КГГА. Начало акции – в 9.00. Около 3 тысяч предпринимателей из всех районов Киева соберутся во время работы сессии Киеврады с требованием принять решение о наведении порядка в отбласти временных сооружений. Участники манифестации планируют передать свои требования Киевраде, и заявляют, что митинг может стать бессрочным, если не будет принято решение «О некоторых вопросах осуществления предпринимательской деятельности во временных сооружениях».