В Качановскую колонию прибыл спецавтомобиль с сопровождением

В Качановскую женскую колонию №54 Харькова несколько минут назад заехали несколько автомобилей охраны милиции, включая спецавтомобиль «Форд» (с затемненными окнами), в котором вероятно могла быть доставлена в Харьков экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, представители милиции не опровергли и не подтвердили журналистам факт прибытия в колонию Ю.ТИМОШЕНКО.

В эти минуты возле проходной тюрьмы собралась большая группа журналистов, несколько активистов «Батькивщины» с партийными флагами, по периметру тюрьмы с утра курсируют автомобили милиции.

Сотрудники колонии на проходной сообщили, что сегодня тюрьма закрыта для свиданий с заключенными.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной пенитенциарной службы Украины, сегодня, 30 декабря, в 8 часов утра экс-премьер Ю.ТИМОШЕНКО была этапирована из Киевского следственного изолятора к месту отбывания наказания - в Харьков.

По данным защитника бывшего премьер-министра Сергея ВЛАСЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО этапирована в Качановскую колонию.