Кто занимался фальсификацией дела Гонгадзе?

Политик Евгений МАРЧУК обратится в Генеральную прокуратуру с требованием провести расследование относительно выявления лиц, которые фальсифицировали дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Е.МАРЧУК заявил журналистам после завершения допроса в Генпрокуратуре, который длился почти 7 часов.

Е.МАРЧУК уточнил, что вызывался на допрос в качестве свидетеля, и он не исключает, что это не последний его вызов к следователю.

«У меня есть один вопрос, который я буду инициировать… Это не тайна следствия, поэтому то, что я сделаю, состоит в том... На протяжении всего периода следствия по делу Гонгадзе какая-то группа лиц занималась фальсификацией и отвлечением внимания и журналистов, и общественности, и в некоторой степени следствия относительно «перевода стрелок» на других лиц, которые, разумеется, к этому не имели никакого отношения», - сказал Е.МАРЧУК.

Поэтому, по его словам, он обратится к следствию относительно расследования фактов фальсификации по делу Гонгадзе с целью выявления причастных к этому лиц.

«А кто этим занимался? Ведь отвлечение внимания следствия, перевод стрелок на других лиц – это элемент укрывательства или противодействия следствию», - отметил Е.МАРЧУК.

При этом он сообщил, что, возможно, ему известны эти лица, но не назвал конкретных имен. «Мне кажется, что это очень серьезная публика была», - резюмировал Е.МАРЧУК.