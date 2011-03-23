Российские чиновники тормозят вступление Украины в Таможенный союз

Российские чиновники тормозят вступления Украины в Таможенный союз.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции в Москве первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий ТРОФИМЧУК.

«Российские чиновники в большой степени тормозят вхождения Украины в созданный Таможенный союз», – сказал он.

По мнению Г.ТРОФИМЧУКА, российские чиновники по-бюрократически подходят к рекламе и пропаганде Таможенного союза и не могут объяснить Украине и ее населению, какие выгоды он несет.

«Этим вопросом, по большому счету, никто не занимался со стороны России», – сказал Г.ТРОФИМЧУК, отметив при этом, что, например, НАТО в Украине ведет активную информационную работу.

По его мнению, нужно оживить рекламу Таможенного союза для Украины, однако нет желания тратить на это деньги. «Россия поступает в корне не верно, когда ведет кампанию по привлечению Украины в Таможенный союз. Россия должна пойти на резкое снижение цен, в первую очередь по важным для Украины вопросам – тарифам на газ», – считает российский эксперт.

«Когда открывается новый магазин, собственники снижают цены в ущерб себе для того, чтобы привлечь покупателя, потом они вырастают более чем в два раза, но люди это уже нормально воспринимают», – добавил он.

Г.ТРОФИМЧУК подчеркнул, что информация о преимуществах Таможенного союза должна быть очень понятной и доступной, в частности, необходимо показать, что ряд групп товаров станут дешевле. «Это будет самым мощным мотором», – уверен он.

При этом эксперт отметил, что Россия должна делать упор на население Украины при пропаганде «таможенных ценностей». Он считает, что Киев сейчас на переговорах с Брюсселем о зоне свободной торговли пытается шантажировать возможным вступлением в Таможенный союз.