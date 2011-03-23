Прокурор требует 10 лет тюрьмы футболисту, сбившему женщину с детьми

Севастополь. 23 марта. УНИАН. Прокуратура Севастополя требует от суда на 10 лет лишить свободы футболиста Владислава ПИСКУНА, который осенью пришлого года насмерть сбил на автомобиле 26-летнюю женщину и двух ее малолетних дочерей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель прокурора Севастополя Сергей ЛЕВИН.

«Состоялось третье судебное заседание, судебное следствие по делу окончено. Состоялись прения сторон. Государственное обвинение по данному делу потребовало от правосудия обвинительного приговора по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины и потребовало назначить подсудимому ПИСКУНУ наказание в виде 10 лет лишения свободы, с лишением права управлять транспортным средством на три года», - сказал С.ЛЕВИН.

По его словам, обвинение потребовало назначить подсудимому максимальную меру наказания, учитывая, что указанной статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

«Нами сегодня были исследованы все доказательства, в полном объеме были заслушаны и допрошены все свидетели, потому я скажу, что заседание проведено объективно и всесторонне», - подчеркнул заместитель прокурора города.

Адвокат обвиняемого Александр РУДЬ, ссылаясь на смягчающие, с его точки зрения, обстоятельства, просил суд назначить В.ПИСКУНУ минимальное наказание, предусмотренное частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Заключительное судебное заседание по делу В.ПИСКУНА запланировано на 25 марта.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября 2010 года около 11.43 у дома №26 на ул. Гоголя футболист ФК «Севастополь» В.ПИСКУН, двигаясь на автомобиле «БМВ» с превышением скорости, не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов: мать (1984 года рождения) и ее двух малолетних дочерей (2005 и 2008 г.р.). От полученных травм они скончались на месте.

Пассажир автомобиля «БМВ» получила телесные повреждения средней степени тяжести в виде перелома голени.

В этот же день В.ПИСКУН был задержан и помещен в ИВС по подозрению в данном преступлении, а спустя три дня – арестован. На досудебном следствии В.ПИСКУНУ предъявлено обвинение по ст. 286 ч. 3 УК Украины - за совершение ДТП, повлекшего гибель более двух лиц, которая предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет, а также обязательное лишение права управления транспортным средством на срок до трех лет.

Прокуратура Севастополя в конце декабря прошлого года направила в Ленинский районный суд города уголовное дело против В.ПИСКУНА.