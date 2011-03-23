Яценюк заявляет, что Азаров подтвердил закрытие четырех школ на Донбасе

Лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ признал, что в Донецкой области уже приняты окончательные решения о закрытии четырех школ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронту Змін», об этом Н.АЗАРОВ сообщил в ответе на депутатский запрос А.ЯЦЕНЮКА относительно недопущения закрытия общеобразовательных школ в Восточной Украине.

В частности, в ответе Н.АЗАРОВА сообщается, что в Донецкой области приняты решения о закрытии двух школ в Дзержинске (решение Дзержинского горсовета от 13 декабря 2010 года), одной школы в Константиновке (решение горсовета от 23 декабря 2010 года) и одной – в Торезе (решение горсовета от 28 декабря 2010 года). Номера школ, подлежащих закрытию, в ответе премьер-министра не приводятся. Решение о закрытии школ в самом Донецке пока не принималось.

Закрытие школ Н.АЗАРОВ объясняет оптимизацией сети общеобразовательных учебных заведений в связи со снижением средней наполняемости школ. Оптимизация, отмечается в документе, не связана с языком обучения, а осуществляется в зависимости от демографической ситуации, наполняемости школ и их материально-технической базы, состоянию зданий и т. п.

Комментируя ответ премьера, координатор направления «Общество знаний» Правительства Изменений Лилия ГРИНЕВИЧ отметила, что в принципе, желание сэкономить в кризисных условиях – нормальное. «Однако эта власть вместо того, чтобы экономить на чартерных перелетах власть предержащих и покупать новые элитные авто для министерств, почему-то решила сэкономить на детях и учителях. Вместо ремонта старых зданий школ, строительства спортивных залов и учебных мастерских, не говоря уже о туалетах, власть решает просто закрывать школы. И делает она это руками подконтрольных ей местных советов. При этом ни слова о том, как детям добираться к более отдаленным учебным заведениям, об учителях, которые окажутся на бирже труда, о родителях, которые будут беспокоиться за малышей, вынужденных ездить в школу далеко от дома», - отметила Л.ГРИНЕВИЧ.

По ее словам, власть в который раз демонстрирует неспособность и нежелание проводить системные реформы. «Ведь если проанализировать ситуацию, за несколько лет демографический спад в Украине, на который ссылаются «реформаторы», изменится демографическим всплеском, и власть вынуждена будет платить дважды для обеспечения учебными местами», - считает Л.ГРИНЕВИЧ.

Справка УНИАН. В Донецкой области в 2011 году планируется закрытие 26 общеобразовательных школ. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений будет проходить согласно разработанной «Региональной дорожной картой по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».