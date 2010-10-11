Азаров рассказал Януковичу о дыре в Пенсионном фонде, и откуда она взялась

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ информировал Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о наличии “определенных проблем” с наполнением Пенсионного фонда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом шла речь сегодня во время встречи В.ЯНУКОВИЧА и Н.АЗАРОВА.

Глава правительства, в частности, информировал Президента о социально-экономической ситуации в стране. Н.АЗАРОВ отметил, что она “стабильна, бюджет выполняется”.

В то же время премьер-министр отметил, что есть определенные проблемы с наполнением Пенсионного фонда, связанные в первую очередь с уклонением от уплаты налогов и обязательных взносов в ПФ.

Но, как отметил Н.АЗАРОВ, правительство разрабатывает мероприятия, которые должны изменить ситуацию к лучшему уже в ближайшее время.