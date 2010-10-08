Депрессивный Бут не захотел взять деньги, собранные ему в ВР, - и убежал

Депутаты от БЮТ второй день собирают средства народному депутату Юрию БУТУ для обеспечения его иска на 20 тыс. грн. к журналистке «5 канала» Ольге СНИЦАРЧУК.

Как передает корреспондент УНИАН, во время пленарного заседания в сессионный зал вошел народный депутат от БЮТ Андрей ПАВЛОВСКИЙ, который в руках держал коробку «Буту – 20 тыс.».

А.ПАВЛОВСКИЙ с этой коробкой начал обходить народных депутатов, которые бросали туда деньги.

А.ПАВЛОВСКИЙ также подошел к президиуму ВР. У председательствующего первого заместителя председателя ВР Адама МАРТЫНЮКА не оказалось денег, но депутат от НУ-НС Ярослав КЕНДЗЬОР подошел к нему и одолжил 100 грн.

После этого А.ПАВЛОВСКИЙ поставил эту коробку в сессионном зале.

В свою очередь народный депутат от Партии регионов Юлия НОВИКОВА подошла к коробке, взяла ее и вышла из сессионного зала.

Следом за ней из сессионного зала вышел и А.ПАВЛОВСКИЙ. Он отобрал коробку с деньгами у Ю.НОВИКОВОЙ и поднялся к ложе прессы.

Народный депутат от БЮТ пытался отдать эти средства в ложе прессы журналистке О.СНИЦАРЧУК. В то же время журналистка «5 канала» поблагодарила за этот сбор средств, однако отказалась их взять и порекомендовала их передать непосредственно Ю.БУТУ.

Позже в кулуарах ВР А.ПАВЛОВСКИЙ пытался отдать коробку Ю.БУТУ, однако тот отказался и убежал.

А.ПАВЛОВСКИЙ также сообщил журналистам, что в коробке находится почти 20 тыс. грн., и, скорее всего, они по почте будут направлены Ю.БУТУ.

Как сообщалось, Ю.БУТ судился с журналисткой “5 канала” О.СНИЦАРЧУК из-за ее стати для интернет-издания “Украинская правда”, в которой журналистка назвала его “отщепенцем”.

Народный депутат в своем исковом заявлении требовал 100 тыс. грн. компенсации за лечение, поскольку утверждал, что был в шоковом состоянии после статьи журналистки.

Суд принял решение взыскать с О.СНИЦАРЧУК 20 тыс. грн. компенсации.