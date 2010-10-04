Зварич: на какой срок избираются местные советы, никто не знает

Народный депутат Украины, министр оппозиционного правительства Роман ЗВАРИЧ заявляет, что до сих пор никому не понятно, на какой срок будут избираться депутаты местных советов на выборах 31 октября 2010 года в связи с отменой политреформы.

Об этом он заявил в эфире 5-го канала в воскресенье.

"Я не знаю. Вы меня спрашиваете такие вещи, на которые можно ответить, если было бы понятно, в каком правовом поле мы живем", - сказал он.

По словам Р.ЗВАРИЧА, при существующих условиях можно было бы как приводить аргументы, что депутаты на местах будут избираться на 5 лет, так и то, что только на 4-летний срок. "Потому я и говорю, что мы оказались в ситуации правового хаоса, когда каждый может трактовать вещи с равнозначной аргументацией", - сказал он.

Также, прибавил Р.ЗВАРИЧ, возникает и проблема вокруг срока избрания депутатов Верховной Рады. По его словам, даже если представить, что следующие выборы состоятся осенью в 2012 году, то непонятно, каким образом будет урегулирован вопрос их полномочий.

Как отметил Р.ЗВАРИЧ, Конституция 1996 года предусматривает, что выборы в ВР должны проходить в последнее воскресенье марта четвертого года полномочий. Таким образом, прибавил он, парламент, который будет избран в 2012 году, даже не будет иметь полномочий и на 4 года.