Яценюк понял, почему крымские власти борются с украинской гимназией

Лидер политической партии «Фронт Змін», народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК выступает категорически против лишения школы-гимназии в Симферополе статуса украинской.

Об этом он сказал сегодня, посещая гимназию, членом попечительского совета которой он является, сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта Змін».

А.ЯЦЕНЮК во время общения с педагогами подчеркнул, что эта гимназия является одной из лучших в Крыму. По его словам, об этом свидетельствует количество желающих учиться в гимназии, значительно превышающее количество мест.

Он вспомнил, как в 2002 году, когда был министром экономики Крыма, приехал в единственную украинскую школу, которая тогда располагалась в помещении детсада. «Тогда никто не верил, что такая гимназия состоится. Сегодня это «номер один» не просто по качеству, а по силе духа на территории автономии», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Лидер «Фронта Змін» выразил возмущение тем, что в Верховной Раде АРК и Совете министров Крыма “вообще возникает вопрос о лишении гимназии статуса украинской”. «Я знаю, почему с ней борются. Эта гимназия – очаг украинскости в Крыму, очаг будущего, залог того, что наши дети получают качественное образование», - подчеркнул он.

А.ЯЦЕНЮК убежден, что, препятствуя украинским школам в Крыму, власть автономии “сознательно лишает крымских детей возможности успешно поступить в украинские высшие учебные заведения”.

«Борьба с украинской школой-гимназией – это борьба с детьми, с нашим будущим”, - сказал лидер «Фронта Змін» и отметил: “Но победим мы, а не они. Никогда никому не позволим отнять статус у украинской школы-гимназии и будущее у этих детей».