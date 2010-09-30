В Днепропетровске молодая поросль тимошенковцев ушла в другую партию

Днепропетровская областная молодежная общественная организация «Батьківщина Молода» заявила о своей реорганизации и присоединении к политической партии «Україна майбутнього».

Об этом сообщил лидер организации, депутат областного совета Денис БОРИСЕНКО.

По его словам, соответствующее решение было принято на общем собрании областной организации «Батьківщина Молода».

«Основным мотивом этого решения послужило то, что «Україна майбутнього» действительно занимается молодежной политикой, делает это системно, постоянно и реагирует на все инициативы молодежи. В частности, студенческой молодежи в городе Днепропетровске. На протяжении долгого времени мы видели, что на региональном уровне – в Днепропетровске, в Днепропетровской области, системный подход в молодежной политике отсутствует. Проблема молодежи в том, что ее не слышат и ей не помогают. А когда появилась «Україна майбутнього», мы увидели, что каждый шаг партии направлен на поддержку молодежи в различных сферах: в образовании, в культуре, спорте. Мы видим в таком сотрудничестве огромный потенциал для творческого, интеллектуального развития молодежи» – заявил Д.БОРИСЕНКО.

Он также подчеркнул, что члены областной организации «Батьківщини Молодой» единогласно поддержали предложение о присоединении к партии «Україна майбутнього» и заявили о поддержке ее лидера Святослава ОЛЕЙНИКА на выборах мэра Днепропетровска.