Тернопольская Батькивщина заявляет, что ТИК зарегистрировала клон

Городская территориальная избирательная комиссия Тернополя отказывается регистрировать список кандидатов в депутаты горсовета от ВО «Батьківщина», который был утвержден на конференции 28 сентября, заявили в Тернопольской областной организация партии.

Как сообщает «Зеркало недели», список кандидатов в депутаты горсовета от «Батьківщини» уже существует, он был сформирован 26 сентября. А городская ТИК, которую возглавляет представитель Партии регионов Иван ЧЕРНОЗУБ, сразу же зарегистрировала его. Хотя, в соответствии с законом, регистрация кандидатов в депутаты местных советов начинается 29 сентября.

Глава Тернопольской областной организации «Батьківщини», народный депутат Василий ДЕРЕВЛЯНЫЙ назвал конференцию, инициированную руководителем городской организации партии Сергеем КИРИКОМ и его заместителем Алексеем САНДИЕМ, «рейдерским захватом городской организации нашей партии».

«Нелегитимная их конференция, ведь делегатов выдвигают первичные партийные ячейки на собраниях. А эти собрания состоялись без кворума. И сформированный на этой конференции список кандидатов в депутаты - нелегитимный», - добавил он.

В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ также сообщил, что из офиса городской организации «Батьківщини» пропала печать, партийная документация и блоки питания компьютеров.

«Таким образом, нынешняя власть через своих людей хочет уничтожить демократические силы и, в первую очередь, „Батьківщину”», - добавил депутат.

Как сообщалось, в парламенте в среду, 29 сентября, был зарегистрирован законопроект о противодействии фальсификациям на местных выборах.

Напомним также, девять оппозиционных партий накануне заявили о намерении власти фальсифицировать результаты местных выборов и попросили международные организации не признавать их демократическими и честными в случае фальсификаций.