Главу Львовского областного теризбиркома поймали на подкупе коллег

Прокуратурой Львовской области возбуждено уголовное дело по факту препятствия осуществлению избирательного права с помощью подкуп и задержан глава территориальной избирательной комиссии.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Как отмечается в сообщении, прокуратурой области по материалам УСБУ во Львовской области возбуждено уголовное дело в отношении главы территориальной избирательной комиссии по факту препятствия осуществлению избирательного права с помощью подкупа по признакам преступления, предусмотренного ст. 157 ч. 3 УК Украины. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа из числа опытных работников прокуратуры области и УСБУ в области, добавили в пресс-службе.

Ход следствия контролируется руководством прокуратуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ во Львовской области, председателя ТИК задержали во время передачи другому члену ТИК двух тысяч долларов «за возможное содействие без оснований зарегистрировать списки кандидатов на выборы».

Справка УНИАН. Во Львовской области главой областной Территориальной избирательной комиссии назначен член Украинской социал-демократической партии Игорь КРАВЧУК. Об этом говорится в дополнении № 328 к постановлению Центральной избирательной комиссии от 15 сентября.

Львовскую областную ТИК, по данным сайта ЦИК, возглавлял представитель Украинской социал-демократической партии Игорь Кравчук.