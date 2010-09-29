СБУ: на счетах фирмы бютовца осели украденные из бюджета деньги

Служба безопасности Украины раскрыла незаконную схему присвоения, по меньшей мере, 4 млн. грн. бюджетных средств, принадлежащих коммунальному предприятию «Киевский городской центр занятости».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

В ходе следствия в рамках уголовного дела, возбужденного Службой безопасности Украины по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, установлено, что должностные лица Центра незаконно перечислили бюджетные средства на счета ряда частных предприятий (около 10) за якобы предоставленные хозяйственные услуги. Позже эти деньги были аккумулированы на счете одной фирмы, а именно ООО «Рось-1».

29 сентября с.г. в рамках уголовного дела по санкции суда были проведены обыски в помещении этого предприятия. Продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, сегодня представители СБУ обыскали два офиса в Киеве по ул. Спасской и по ул. Фрунзе ООО “Рось”, директором которого является депутат Киевсовета от БЮТ Владимир СЕМИНОГА.

Партия «Батьківщина» связывает такие действия СБУ с избирательной кампанией в местные органы власти и грубыми действиями власти по рейдерскому захвату региональных организаций «Батьківщини», в частности, намерениями власти уничтожить фракцию БЮТ в Киевсовете.