Яценюк требует карать высоких чиновников за агитацию на выборах

Народный депутат Украины, лидер политической партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК требует запретить высшим должностным лицам принимать участие в предвыборной агитации и ввести за это уголовную ответственность.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронту Змін”, такое требование содержит проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины» об обеспечении прозрачности избирательного процесса, который сегодня зарегистрирован в парламенте.

А.ЯЦЕНЮК требует запретить высокопоставленным должностным лицам осуществлять незаконную агитацию и прямое или опосредствованное влияние на кандидатов, принимающих участие в местных выборах. Он настаивает на введении ответственности за такую агитацию в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от 2 до 5 лети с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 3 лет. К должностным лицам органов власти законопроектом отнесен Президент Украины, председатель Верховной Рады и его заместители, премьер-министр, другие члены Кабинета министров и их заместители, председатель Службы безопасности Украины, Генеральный прокурор, председатели Национального банка и Счетной палаты, Верховной Рады и Совета министров Крыма.

Кроме того, А.ЯЦЕНЮК требует ввести основание для отмены решения о регистрации кандидата на местных выборах на протяжении 24 часов с момента установления факта проведения агитации за него должностными лицами органов власти.

Лидер “Фронту Змін” указывает на неединичные случаи, когда высшие должностные лица позволяют себе во время рабочих поездок в своих выступлениях открыто агитировать, в соответствии со своими симпатиями, за кандидатов на местных выборах. По его словам, «примером этого может быть случай, произошедший 23 сентября этого года во время рабочей поездки в Одессу главы правительства, который, в нарушение закона, в своих выступлениях откровенно призывал поддержать на выборах еще незарегистрированного кандидата на должность городского председателя - члена Партии регионов».