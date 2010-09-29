Киевский губернатор и КГГА подписали меморандум о сотрудничестве

Руководители Киевской городской государственной администрации и Киевской областной государственной администрации подписали Меморандум о сотрудничестве в области социально-экономического, научно-технического, гуманитарно-культурного развития и градостроительной сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания документа состоялась сегодня в столичной мэрии.

Как отметил председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК, «меморандум закладывает основы сотрудничества территориальных общин Киевской области и Киева и охватывает практически все аспекты социально-экономической, научно-технической, гуманитарно-культурной и градостроительной деятельности». По словам А.ПРИСЯЖНЮКА, за время существования Украины как независимого государства руководители области и Киева, к сожалению, не смогли встретиться, обсудить и решить вопросы, которые тревожат жителей Киева и области. Именно поэтому, подчеркнул губернатор, подписание меморандума предоставляет очень большие возможности, как Киеву, так и области, привлекать инвестиции для развития.

А.ПРИСЯЖНЮК обратил внимание, что для развития инфраструктуры столицы Киевская область может предоставлять земельные участки, в первую очередь, для строительства жилья для жителей столицы. При этом председатель ОГА отметил, что вопросы, которые касаются выделения земельных участков, обязательно будут решаться с учетом интересов местных общин. Губернатор Киевской области подчеркнул, что именно по таким принципам сотрудничества развиваются отношения между крупнейшими городами-центрами и прилегающими регионами во всем цивилизованном мире.

Также А.ПРИСЯЖНЮК заметил, что меморандум о сотрудничестве состоит из 22-х пунктов, которые предусматривают взаимосогласованные действия, направленные, в частности на: строительство водозабора на острове Великий для обеспечения качественной питьевой водой населения Киева, Вышгорода, Ирпеня, Бучи, Боярки и других населенных пунктов области; размещение правобережных очистных сооружений в Обуховском районе, строительство юго-западного канализационного коллектора и очиститных сооружений, возле Ирпеня для канализации городов Гостомель Вишневое, Ворзель, Буча, Обухов, Украинка, Васильков и других. Также меморандумом предусмотрена договоренность о совместной реконструкции очистных сооружений Бортничской станции аэрации, строительство илоперерабатывающего завода, а также организация дальнейшей безопасной эксплуатации полигона бытовых отходов в Обуховском районе.

«Я думаю, в дальнейшем было бы целесообразно еще рассмотреть вопрос установления непосредственных деловых контактов и постоянного диалога между соответствующими структурными подразделениями областной и городской государственных администраций», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

При этом председатель ОГА сообщил, что с целью контроля над выполнением положений меморандума он договорился с первым заместителем председателя КГГА Александром ПОПОВЫМ проводить ежеквартальные рабочие встречи.

«Если кто-то будет пытаться препятствовать выполнению меморандума, поверьте, у нас есть все возможности, чтобы такие люди сошли с дистанции», - добавил А.ПРИСЯЖНЮК.

В свою очередь, А.ПОПОВ заметил, что подписанный документ позволяет привлекать немалые инвестиции в развитие столицы и региона, сумма которых в ближайшие 3-4 года, по прогнозам, может составлять десятки миллиардов долларов. А.ПОПОВ заметил, что сейчас уже есть определенные инвестиционные проекты, в том числе с привлечением иностранного капитала, по строительству небольших новых жилых массивов, в которых могут проживать по 5-7 тысяч человек.

Затрагивая тему разработки стратегического и генерального планов развития Киева, А.ПОПОВ отметил, что через полтора-два месяца к этому процессу приобщатся опытные местные и иностранные специалисты. В частности, достигнута договоренность с Агентством США по международному развитию о предоставлении Киеву такой помощи.