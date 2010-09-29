Из Львовской налоговой разом сбежали все замы главы?

Все заместители председателя Государственной налоговой администрации Украины во Львовской области написали заявления об освобождении.

Об этом сообщил УНИАН источник в налоговой администрации.

По словам источника, заявления были написаны в присутствии первого заместителя председателя ГНА Украины Виталия ЗАХАРЧЕНКО.

В то же время, собеседник агентства не сообщил о причинах таких кадровых пертурбаций.