Из Львовской налоговой разом сбежали все замы главы?
16:24, 29 сентября 2010Политика
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Сообщил источник в ГНАУ
Все заместители председателя Государственной налоговой администрации Украины во Львовской области написали заявления об освобождении.
Об этом сообщил УНИАН источник в налоговой администрации.
По словам источника, заявления были написаны в присутствии первого заместителя председателя ГНА Украины Виталия ЗАХАРЧЕНКО.
В то же время, собеседник агентства не сообщил о причинах таких кадровых пертурбаций.
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