Янукович: Украина вошла в активную фазу экономического развития

Янукович надеется, что в октябре Верховная Рада примет Налоговый кодекс

Киев. 22 сентября, УНИАН. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что в октябре этого года Верховная Рада примет Налоговый кодекс.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он заявил во время встречи с Федеральным президентом Австрийской Республики Хайнцом ФИШЕРОМ в Нью-Йорке.

«Это улучшит бизнес-климат и улучшит возможности привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику», - сказал украинский Президент.

В.ЯНУКОВИЧ в который раз заявил, что сейчас в Украине активно внедряется программа реформ, направленных на улучшение бизнес-климата, ситуации в экономике и т.д. По его мнению, Украина вошла в активную фазу экономического развития: за первое полугодие этого года ВВП вырос на 6%, промышленное производство - на 12%, а уровень инфляции пока составляет 3,5%, что не вызывает беспокойства.

Говоря о ходе экономических реформ в Украине, глава государства, в частности отметил, что благодаря различным мероприятиям уже удалось почти вдвое сократить разрешительную систему. «Мы делаем все, чтобы создать благоприятные условия для привлечения инвестиций», - сказал В. ЯНУКОВИЧ, напомнив также о создании при Президенте Украины Совета инвесторов, призванного гармонизировать отношения власти и бизнеса.

В свою очередь Х.ФИШЕР подчеркнул, что для углубления сотрудничества Австрии и Украины есть значительные возможности. «В Австрии внимательно следят за ситуацией в Украине. Мы заинтересованы в углублении отношений в сфере экономики», - отметил он.

При обсуждении перспектив сотрудничества Украины и ЕС президенты затронули вопросы подготовки к предстоящему саммиту Украина - ЕС, который должен состояться в ноябре этого года.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в ходе саммита планируется обсудить три важнейших пункта повестки дня отношений Украины и Евросоюза: заключение соглашения об ассоциации, создание зоны свободной торговли и безвизовый режим.

По этому поводу Х.ФИШЕР выразил убеждение, что должен быть начат переговорный процесс относительно введения странами ЕС безвизового режима для граждан Украины.

Стороны также отметили важность углубления двустороннего сотрудничества Украины и Австрии, прежде всего, в торгово-экономической сфере.