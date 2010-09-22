Янукович заявил в ООН, что его реформы реализуют Цели развития тысячелетия

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что программа реформ украинской власти направлена на реализацию Целей развития тысячелетия ООН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства заявил сегодня в своем выступлении на пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН высокого уровня, посвященном прогрессу в достижении Целей развития, определенных в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций.

«Цели развития тысячелетия стали реальной повесткой дня глобального человеческого развития, общим императивом для всех правительств. С этой высокой трибуны я хотел бы подтвердить волю нового политического руководства Украины в достижении Целей развития тысячелетия и нашу готовность к самому широкому международному сотрудничеству под эгидой ООН», - сказал Президент Украины.

Как также подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, «программа реформ, инициированных мной как Президентом, и программа деятельности нового правительства Украины в своей социальной направленности тесно связаны с реализацией Целей развития тысячелетия».

«Украина ставит перед собой задачу комплексной модернизации экономики и активной социальной политики. Мы начали системные структурные реформы, цель которых - создать мощную современную технологическую экономику и обеспечить высокие стандарты жизни населения и защиту наиболее уязвимых его групп», - также заявил Президент Украины.

По его словам, «Цели тысячелетия являются одновременно и ориентиром, и системой приоритетов для реализации стратегии реформ в Украине». «Поскольку они отражают проблемы, которые сегодня стоят перед нашим обществом. Взяв на себя обязательства в соответствии с Целями развития тысячелетия, Украина сделала их достижение главным ориентиром национальной экономики», - подчеркнул глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что приоритетами этой политики стали обеспечение благосостояния населения, преодоление бедности, обретение высоких стандартов здравоохранения, борьба с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом, гарантирование доступности и качества образования, экологическая безопасность, гендерное равенство.