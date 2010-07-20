"Репортеры без границ" недоумевают: зачем Януковичу такие каникулы

В Украину вчера прибыла делегация международной организации "Репортеры без границ". После ряда встреч с журналистами и народными депутатами эксперты опубликуют отчет о соблюдении свободы слова в стране. Впрочем, в профильном комитете Верховной рады сомневаются в том, что визиты международных наблюдателей могут повлиять на ситуацию с цензурой в украинских СМИ, пишет "Коммерсантъ-Украина".

Представители международной организации "Репортеры без границ" – генеральный секретарь Жан-Франсуа Жульяр и руководитель европейского отдела Эльза Видаль – прилетели в Киев вчера утром. Их визит продлится до 21 июля и будет включать в себя ряд встреч с журналистами. Кроме того, господин Жульяр и госпожа Видаль побеседуют с членами парламентской временной следственной комиссии по вопросам расследования случаев цензуры в СМИ.

Напомним, переговоры об официальном визите "Репортеров без границ" начались после того, как 6 мая журналисты новостной программы ТСН обвинили в цензуре генерального директора канала "1+1" Александра Ткаченко. Вслед за ними 7 мая о наличии системной цензуры заявили 17 сотрудников программы "Викна" телеканала СТБ.

Впрочем, во время визита эксперты не смогут встретиться с высшими должностными лицами страны: заместитель главы администрации президента Анна Герман и президент Виктор Янукович в настоящее время находятся в отпуске. Вчера госпожа Герман предоставила СМИ фотокопии официальной переписки с генеральным секретарем "Репортеров без границ", в которых отмечается, что с 19 по 21 июля президента и руководства его администрации в столице не будет. В письме, датированном 5 июля, Анна Герман предложила "Репортерам без границ" перенести встречу на конец августа (начавшийся 9 июля отпуск президента завершится 24 августа).

Как сообщил вчера Ъ господин Жульяр, "Репортеры без границ" решили не менять даты официального визита, несмотря на отсутствие в Киеве Виктора Януковича и Анны Герман: "Нам нужно встретиться не только с ними, но и с представителями СМИ. И нам кажется странным, что официальные лица страны уходят в отпуск на полтора месяца". По его словам, приезд "Репортеров без границ" в Украину вызван "большим количеством тревожной информации о давлении на СМИ", которую получали международные эксперты в последнее время: "Мы планируем встретиться с журналистами, объявлявшими голодовку, с теми, кому угрожали, и готовы приехать после 24 августа". По итогам визита будут подготовлены заключения и рекомендации по состоянию свободы слова в Украине.

Член парламентского комитета по вопросам свободы слова и информации, заместитель председателя парламентской временной следственной комиссии по вопросам расследования случаев цензуры в СМИ Владимир Ландик (Партия регионов) назвал заявления "Репортеров без границ" обычной полемикой. "Меня даже не пригласили на встречу с ними, и, скорее всего, умышленно",– заявил господин Ландик. По его мнению, подобные визиты не могут реально влиять на ситуацию со свободой слова в Украине: "Кто-то скажет, что у нас все плохо, и уедет. А проблемы останутся. Избежать цензуры и добиться открытости информации можно только при общем желании власти, оппозиции и СМИ".