Винский предлагает ликвидировать сельсоветы

В украинском политикуме на центральном уровне недооценивается роль местного самоуправления. В этом убежден Иосиф Винский, лидер партии «Народная власть». На пресс-конференции в Чернигове политик заявил, что без коренных реформ в этой сфере государственных отношений Украина не будет иметь европейских перспектив.

«На протяжении 19 лет независимости Украины тема местной власти была на втором плане в украинском политикуме. И это при том что местная власть в любой европейской стране является неотъемлемой составляющей в определении демократичности государства. Существует Европейская хартия местного самоуправления. Это системный документ, который нам необходимо взять за пример, если мы имеем желание реализовать свой курс на Европу. Я убежден, первое, что нужно сделать в Украине, это - перейти от разговоров о важности местного самоуправления к делам и реализовать в нашем государстве все 12 пунктов Европейской хартии в конституционное и законодательное поле», - сказал Иосиф Винский.

Комментируя назначение даты проведения местных выборов на 31 октября 2010 года, Иосиф Винский назвал соответствующее постановление Верховной Рады Украины «извинением перед гражданами за нарушение их прав».

«Несколько месяцев назад впервые в истории Украины парламент отменил местные выборы, которые должны были состояться 30 мая 2010 года. Это было грубое нарушение конституционных прав граждан. Партия «Народная власть» сначала выступала за то, что выборы нужно провести как можно скорее, чтоб легитимизовать местную власть. Ведь срок полномочий нынешних органов местного самоуправления подошел к концу еще 26 марта», - заявил Винский.

Вместе с тем, политик подчеркнул, что предложенная Партией регионов смешанная избирательная система «сохраняет в себе все негативы и пропорциональной системы, и одномандатной системы, не решая при этом ни одной задачи по усовершенствованию демократии».

Как заявил политик, он является категоричным противником возвращения к мажоритарной системе выборов в местные советы. «Парадокс заключается в том, что при мажоритарной системе, учитывая админресурс, мы получим местные советы, полностью зависимые от исполнительной власти, которые будут представлять интересы исполнительной вертикали, а не народа. Это не демократично, это абсурдно по своему содержанию, потому что представительские органы должны контролировать исполнительную власть, должны диктовать ей условия, а не наоборот», - считает И.Винский.

Винский напомнил, что во время, когда местные выборы в Украине проводились по мажоритарной системе, в некоторых областных советах главы районных администраций и чиновники государственной областной администрации составляли до 80 % от состава депутатского корпуса.

С другой стороны, по словам лидера евросоциалистов, самой большой претензией к нынешней пропорциональной избирательной системе является закрытость списков, то есть невозможность граждан влиять на персональный состав избранных по списку депутатов.

В этой связи, Винский убежден, что оптимальной была бы пропорциональная система на основе открытых партийных списков. «Чтобы люди голосовали за конкретного человека в рамках партийного списка и чтобы сами избиратели определяли, кто первый, а кто последний. Только тогда будет задействован личный интерес и кадровый потенциал», - подчеркнул он.

При этом, по мнению политика, проходной барьер должен составлять 1%, «потому что чем больше мы проведем списков политических сил в местный совет, тем более разнообразным будет представительство интересов конкретной общины».

Политик отметил, что выборы по партийным спискам дают возможность формировать большинство на определенной идеологической и политической основе и предусматривают ответственность той или другой политической силы. «А за мажоритарные выборы выступают те люди, которые стремятся руководить, - и ни за что не отвечать», - убежден политик.

В то же время, лидер народников считает, что депутатом местного совета может быть только человек, который не меньше 5 лет реально проживает на этой территории. «Я думаю, что это должно быть закреплено даже конституционно, потому что интересы определенного общества могут отстаивать только его представители, а не люди, посланные откуда-то», - объяснил он.

Лидер партии «Народная власть» также выступает за административно-территориальную реформу. В частности, по мнению Винского, в рамках этой реформы следует ликвидировать сельские советы, а также районные государственные администрации.

Лидер народников убежден, что «базовым уровнем местного самоуправления должны быть город и район, и это должна быть территория с населением не меньше 35-40 тысяч». При этом, по его словам, должна быть четко определена принадлежность той или другой территории. «Сегодня же у нас в селе руководит сельсовет, а за территорией села – государственная районная администрация, которая вообще не имеет представительского мандата и полномочий от населения, поскольку назначена сверху», - отметил он.

По мнению Винского, отмена сельсоветов сразу высвободит колоссальные ресурсы, «радикально уменьшит расходы на содержание аппарата, который фактически сегодня не занят работой», а объединение в одну административную единицу десяти или двенадцати сел и создание органа, который будет иметь определенные материальные и финансовые возможности, в итоге пойдет на пользу людям.

«С помощью райгосадминистраций выстраивалась система административного ресурса времен Леонида Кучмы, - считает Винский. - В районе же должен быть совет, который возглавляет председатель совета (он же председатель исполкома), и они должны осуществлять эти полномочия».

«Более того, мы должны вернуться к системе, которая действовала у нас в начале 90-х годов, когда председатели советов избирались у нас направленно населением соответствующего района», - прибавил политик.

Иосиф Винский предлагает внести изменения в Конституцию, которые будут расширять полномочия органов местного самоуправления: «И выдумывать ничего не нужно, просто следует взять Европейскую хартию местного самоуправления - там все расписано от «А» до «Я». «В Европе невозможно признание страны демократической, если в ней отсутствует полноценное местное самоуправление, которое имеет собственные средства, которые использует на собственное усмотрение в интересах тех людей, что его избирают», - резюмировал Винский.