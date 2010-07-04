Янукович: Украина и Россия выработают новую формулу безопасности

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что Украина и Россия выработают новую формулу коллективной безопасности для всех стран Черноморского бассейна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Севастополе, выступая на борту фрегата «Гетман Сагайдачный» с приветственной речью по случаю Дня флота Украины.

«Военно-Морские Силы Украины надежно защищают национальные интересы государства на море, обеспечивают стабильность морских границ. Наши моряки противодействуют терроризму и пиратству на средиземноморских просторах, укрепляют добрососедство и доверие черноморских стран», - отметил Президент.

По мнению главы государства, «ВМС Украины стали авангардом во взаимодействии с международными организациями безопасности. Во время международных учений военные моряки достойно представляют Украину и утверждают ее статус как мощного морского государства».

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что взаимоотношения со странами Черноморского бассейна приобретают сегодня конструктивную и дружескую основу.

«Прежде всего, мы наполнили новым содержанием наши стратегические отношения с Российской Федерацией. Военные моряки Украины и России всегда имели партнерские отношения, и сейчас особенно актуально их активное развитие», - подчеркнул он.

По словам главы государства, общее празднование 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и проведение украинско-российского учения «Фарватер мира-2010» является ярким примером нашего партнерства.

«Уверен, что мы выработаем новую формулу коллективной безопасности для всех стран Черноморского бассейна», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.