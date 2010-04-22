Литвин уже договорился с Грызловым о синхронной ратификации договоров

Спикер Государственной думы России Борис ГРЫЗЛОВ заявляет, что Госдума РФ и Верховная Рада Украины 27 апреля могут синхронно ратифицировать соглашение, которое продлевает базирование Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Москве.

«Мы договорились, что российские и украинские парламентарии будут стремиться провести синхронную ратификацию данного соглашения. Думаю, что это может состояться уже во вторник. Со своей стороны мы готовы обсудить этот вопрос завтра на Совете Государственной думы», - сказал Б.ГРЫЗЛОВ.

Он сообщил, что обсудил этот вопрос с председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ.

«Подписание Президентами России и Украины соглашения, продлевающего пребывание Черноморского флота на территории Украины - событие, которое, безусловно, имеет огромное значение для обеспечения стратегической безопасности и стабильности не только в Черноморском регионе, но и во всей Европе», - подчеркнул Б.ГРЫЗЛОВ.

Как известно, на следующей неделе в Госдуме РФ пленарных заседаний не предусмотрено, и если будет принято решение о ратификации соглашения на следующей неделе, то для этого придется созывать внеочередное заседание нижней палаты российского парламента.

Новым соглашением между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. Соглашение подписали 21 апреля в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

В частности, как говорится в документе, срок пребывания ЧФ России в Украине продлен на 25 лет, начиная с 2017 года. Если это соглашение вступит в силу после его ратификации Верховной Радой Украины и Государственной думой России, Черноморский флот России будет базироваться в Украине до 2042 года.

Также документом предусмотрено продление его действия еще на пять лет после 2042 года, если стороны не договорятся о другом.