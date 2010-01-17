В БЮТ связывают низкую явку с технологиями Партии регионов

В БЮТ связывают низкую явку избирателей с тем, что Партия регионов делала именно на это ставку и не была заинтересована в активном участии избирателей в голосовании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил руководитель избирательного штаба БЮТ, первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ.

«Одна из задач наших оппонентов именно и заключалось в максимальном уменьшении явки избирателей», - сказал он.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что с этой целью распространялась «грязная информация», а также искусственно создавались преграды для нормальной работы участков, чтобы минимизировать явку избирателей, чтобы иметь массив для фальсификаций. В качестве примера он привел тот факт, что на некоторые избирательные участки поступали фиктивные решения ЦИК о переносе выборов с 17 на 31 января.

А.ТУРЧИНОВ также отметил, что, исходя из сложившейся ситуации, уже четко понятно, кто готовится к своему поражению и отстаиванию фальсифицированных результатов.

«Можно понять, кто готовится к поражению на выборах по палаткам, которые уже установлены в Киеве, в частности, возле Центральной избирательной комиссии, Верховной Рады и Кабинета министров. Именно такая попытка давления, попытка продемонстрировать, что у них есть возможность не защищать объективные результаты, а защищать фальсифицированные результаты, - это все, что демонстрирует Партия регионов», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Однако, по его словам, вряд ли результаты первого тура могут привести к каким-то серьезным социально-политическим последствиям. «Безусловно, неприятно будет, если лишние проценты наберет господин ЯНУКОВИЧ, не заработанные и не проголосованные нашими гражданами», - сказал А.ТУРЧИНОВ.