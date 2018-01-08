Рабинович: Украинцы должны проголосовать за ту партию, которая знает, как жить без МВФ

Каждый украинец уже должен Международному валютному фонду 2700 долларов, и если страна не прекратит сотрудничество с МВФ, с каждым годом эта сумма будет расти.

Об этом народный депутат, лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович заявил в публикации на своей страничке в Facebook.

«Недавно замглавы НБУ Рожкова заявила, что без нового транша от МВФ есть риск финансовой дестабилизации. Как будто доллар по 28 и евро по 33 – это еще не проблема, а вот кредит не дадут – и будет совсем плохо. Такое заявление, по сути, означает, что Украина подсела на «траншевую иглу». Ведь без МВФ мы не можем и шагу сделать», – пишет парламентарий.

Политик приводит два примера неудачного сотрудничества стран с Фондом. Первый – Грецию, где это привело к катастрофическим последствиям: «уровень безработицы среди молодежи увеличился на 50%, количество самоубийств – на 35%, а общий долг страны превысил космический показатель – больше 150% ВВП». Второй – Пакистан, которому МВФ дал кредит в обмен на строительство военных баз США для борьбы с терроризмом в соседнем Афганистане, «навязав деньги в обмен на войну».

«Я постоянно об этом говорю – МВФ не просто так помогает Украине. Цель этой организации – превратить Украину в сырьевой придаток Запада: забрать наш лес, купить подешевле нашу землю, добиться того, чтобы наша власть соглашалась на все требования. Так, скоро МВФ будет контролировать даже темпы рождаемости в нашей стране», – возмутился Вадим Рабинович.

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По его словам, наше сотрудничество с Фондом привело к тому, что ВВП Украины стал самым низким среди соседних стран – всего $2 тысячи на душу населения.

«Это значит, что украинцы живут беднее россиян, белорусов и даже молдаван – всех из бывшего СССР. Внешний долг Украины – $115 млрд. Только за первые 6 месяцев 2017 года он вырос на 1,3 млрд, то есть внешний долг на душу населения составляет 2700 долларов. Это значит, что экономика Украины генерирует 2000 долларов на одного украинца в год, а внешнего долга у каждого украинца – на 700 долларов больше», – пояснил лидер партии «За життя».

Народный депутат предложил такой выход из этой ситуации: «нужно смести метлой всю вороватую власть, пойти на выборы, проголосовать за тех, кто сможет отказаться от помощи МВФ и вывести экономику из кризиса».