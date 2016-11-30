"Это наше воздушное пространство": Госавиация ответила на претензии РФ по поводу ракетных испытаний возле Крыма

"По международным договорам, Украина имеет право управлять своими границами. То есть мы имеем право выдавать такие распоряжения, которые устанавливают определенные ограничения. Это наше воздушное пространство. Это решение Совета ИКАО (Международной организации гражданской авиации) от 1997 года. С тех пор оно не менялось и не отменялось", - пояснили в пресс-службе Государственной авиационной службы Украины, сообщает 5.ua.

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Как сообщал УНИАН, 1-2 декабря на юге Украины запланированы научно-исследовательские учения Воздушных Сил Вооруженных сил Украины, во время которых будет проведено воздушные стрельбы.

С целью заблаговременного оповещения провайдеров авиационных услуг различных государств, авиакомпаний и экипажей воздушных судов об опасности использования воздушного пространства при указанных воздушных стрельбах в зоне их проведения, Воздушными силами было заблаговременно подготовлено и обнародовано авиационное извещения (НОТАМ).

Воздушные съемки будут проходить исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем и будут осуществляться строго в соответствии с нормами международного права.

25 ноября Росавиация заявила, что Украина якобы «в нарушение всех международных соглашений в одностороннем порядке приняла решение о проведении ракетных стрельб в суверенном воздушном пространстве Российской Федерации» над открытым морем.