В Минобороны еще не знают, отменит ли Украина ракетные испытания из-за угроз России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам в Киеве.

«Мы не нарушаем ни одну норму международного права», - заявил Дублян.

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Вместе с тем он не ответил на вопрос, отменит ли Украина проведение стрельб в связи с якобы угрозами России.

«Сейчас, в настоящее время на этот вопрос еще не могу ответить, потому что срок проведения стрельб определен 1-2 декабря», - отметил Дублян.

«Мы не нарушаем ни одной международной нормы и, в том числе, по проведению данных стрельб», - подчеркнул он.

«Я не могу вам сказать, я ее (ноту России по поводу стрельбы - УНИАН) не видел, я думаю, что сегодня до конца дня мы будем иметь какую-то официальную информацию», - добавил Дублян.

Как сообщал УНИАН, 1-2 декабря на юге Украины запланированы научно-исследовательские учения Воздушных сил Вооруженных сил Украины, во время которых будут проведены воздушные стрельбы.

В Воздушных силах отметили, что стрельбы будут проходить исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем и осуществляться строго в соответствии с нормами международного права.

Вместе с тем СМИ со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщили, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб вблизи временно оккупированного Крыма Россия угрожает Киеву ракетным ударом.

В письме, датированном 26 ноября, в частности, говорится о том, что, если Украина проведет подобные стрельбы, то российская сторона, во-первых, будет сбивать украинские ракеты. Во-вторых, нанесет удар по украинским пусковым установкам.

В ответ секретарь СНБО Александр Турчинов попросил РФ не паниковать из-за ракетных стрельб Украины. Он подчеркнул, что ракетные испытания Украина будет проводить в соответствии со всеми международными обязательствами и договорами в своем суверенном воздушном пространстве.