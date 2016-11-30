Дещица объяснил, как признание Польшей событий на Волыни геноцидом повлияло на отношения с Украиной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дещица сказал во время видеовключения в Украинском кризисном медиа-центре.

«Оно так же, как и фильм «Волынь», внесло определенный привкус в отношения. Немного непонятно, зачем надо было принимать такое решение в одностороннем порядке, если обе стороны были в этом задействованы и эти события не до конца исследованы», - сказал Дещица.

Он выразил удовлетворение решением Верховной Рады Украины относительно этих событий. «Я доволен, что украинские парламентарии достойно ответили на это решение польского парламента не по принципу «око за око, зуб за зуб», а приняли решение, которое намного более взвешенное, намного более значимое и имеет под собой стратегическое видение», - заявил Дещица.

По убеждению посла, решение Сейма о признании трагических событий на Волыни геноцидом можно было бы квалифицировать «больше как одностороннюю политическую декларацию».

«Украинские парламентарии несколько раз обращались по разным каналам и на разных уровнях к польским коллегам, чтобы вместе принять общий документ, который бы дал оценку тем событиям Второй мировой войны, тем более, что в тех событиях гибли не только поляки, но и украинцы, евреи, чехи. К сожалению, польские парламентарии решили, что им достаточно информации или обоснования, которое было предоставлено им Институтом национальной памяти Польши, и приняли такое решение», - сказал Дещица.

Он сообщил, что во Львове состоится заседание украинско-польской Межпарламентской ассамблеи, и «это хороший сигнал к тому, что мы можем находить почву для дискуссии, для общения, для принятия совместных решений, несмотря на то, что у каждой из сторон могут пока что быть разные подходы и видения общей истории, касающейся Волыни».

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Как сообщал УНИАН, 22 июля Сейм Польши принял постановление, которым признал события на Волыни в 1943-45 годах, "геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой". Также Сейм установил 11 июля национальным днем памяти жертв этого «геноцида».

В этом году исполняется 73-я годовщина Волынской трагедии, унесшей жизни десятков тысяч поляков и украинцев во время взаимных конфликтов на территории нынешней Западной Украины.

Украинские и польские историки по-разному оценивают причины и число жертв Волынской трагедии.

Украинские историки считают преувеличенными данные польских коллег о гибели 100 тыс. поляков, отмечая, что на самом деле этот конфликт мог унести жизни максимум 30 тыс. поляков. Кроме того, они обращают внимание на то, что украинцы тоже погибали от рук поляков и исторически доказанный факт, что жестокие убийства польских граждан совершали сотрудники советского НКВД под видом ОУН-УПА.