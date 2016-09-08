Профильный комитет рекомендовал Раде поддержать заявление к Сенату и Сейму Польши из-за признания "Волыни" геноцидом
Комитет Верховной Рады по иностранным делам рекомендует парламенту Украины поддержать заявление Сената и Сейма Республики Польша.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня принял комитет.
Председатель комитета Анна Губко отметила, что кардинальные изменения в содержание заявления на заседании комитета не были предложены.
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Как сообщал УНИАН, сегодня в парламенте лидерами фракций парламента зарегистрирован проект постановления, в котором содержится заявление Верховной Рады в связи с одобренными Сенатом и Сеймом Польши решениями относительно Волынской трагедии.
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил на заседании парламента сегодня, что если будет решение комитета, то парламент уже на вечернем заседании примет соответствующее заявление.