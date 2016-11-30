НАПК уже не считает, что Порошенко должен был задекларировать свою испанскую виллу

Заместитель руководителя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и глава департамента проверки деклараций Руслан Радецкий кардинально изменил свою позицию относительно обязанности президента Украины Петра Порошенко декларировать испанскую виллу.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Администрация президента Порошенко доказывала, что президент не должен был декларировать виллу, ведь отметил владения компанией, которой она принадлежала, а в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сначала заявили обратное.

"Он (декларант – ред.) должен указать это имущество. Он обязан указать все имущество, принадлежащее ему. Через юридическое лицо или как физическому лицу. То есть, если у него есть бенефициарная собственность или он является конечным бенефициарным владельцем, то он обязан ее внести", - сказал заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий.

По его словам, невнесение виллы в раздел недвижимости, даже если она оформлена на фирму, свидетельствует о неполноте и неправильности заполнения декларации, на что агентство будет обращать внимание.

Однако позже, после того как публикация расследования программы "Схемы" вызвала резонанс, Радецкий резко изменил свою позицию.

"Пока Петр Порошенко и члены его семьи не используют упомянутую собственность для получения прибыли и юридическое лицо-собственник имущества распоряжается ею самостоятельно, эта собственность не является субъектом для электронного декларирования, в соответствии с законом", -написал он в англоязычном письме на уточняющий запрос от Радио Свобода.

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Председатель "Общественного люстрационного комитета" Александра Дрик считает, что на НАПК существует безусловное влияние со стороны Администрации президента.

Соавтор закона о электронном декларировании Дмитрий Котляр сказал, что "из тех фактов, которые уже публично известны, похоже на то, что Порошенко все же следовало задекларировать виллу. Но чтобы это установить, должна быть проведена проверка НАПК".

Котляр также указал, что новый комментарий Радецкого наводит на мысль, что НАПК уже завершило проверку декларации президента. Однако он подчеркнул, что НАПК "еще даже физически не может этого сделать", потому что правовая процедура проведения проверок деклараций не вступила в силу.

В ответе на депутатский запрос с просьбой проверить, надлежащим ли образом президент Украины задекларировал испанскую виллу, народному депутату Сергею Лещенко 11 ноября в НАПК сообщили, что порядок проверки деклараций они определяют сами.

Также в ответе депутату за подписью председателя НАПК Натальи Корчак говорится: "Указанная в Вашем запросе информация по Порошенко П.А. будет учтена во время проведения Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".

Напомним, в своей декларации Порошенко указал, что владеет жилым домом площадью в элитном поселке Козин Киевской области, который он приобрел в 2012 году. Также у него есть две квартиры в Киеве и квартира в Виннице. Еще одна квартира в Киеве значится как совместная собственность с женой. Также президент владеет нежилым помещением в Одессе. Кроме того, в декларации указана база отдыха "Лебедь" в Одесской области.