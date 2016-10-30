Порошенко о своей декларации: все ценное имущество было куплено до президентства

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Что касается моей декларации, сразу хочу заметить, что все ценное движимое и недвижимое имущество: жилье, земельные участки, авто, картины, женские украшения - было куплено (не в аренде) до президентства. Более того, в основном имущество было приобретено в то время, когда я не был на государственной службе », - отметил он.

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«Относительно компаний, все они, созданные в то время, когда я занимался бизнесом. В 2014 была создана лишь одна новая компания, которой я владею – для продажи Roshen», - добавил президент.

Кроме того, глава государства отметил, что он принципиально хранит средства в банках: «27 млн долларов, с каждого цента которых уплачены налоги в бюджет Украины. Все это отражено в моей декларации за 2015 год. Хотя и есть некоторые наличные средства: 800 тысяч гривен и 60 тысяч долларов. Считаю, что политики должны демонстрировать пример и доверять банковской системе».

«По-моему, цель электронного декларирования не только и не столько показать, кто чем владеет, а продемонстрировать отношение расходов к задекларированным доходам. За последние десять лет в моих декларациях задекларированы доходы на сумму более 820 млн гривен (по разному соотношению гривны к доллару в течение всего времени) », - убежден Порошенко.

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Также он отметил, что «на благотворительность и поддержку армии в 2014-2016 годах мной и предприятиями, где я выступаю конечным бенефициаром, перечислено около 400 миллионов гривень».