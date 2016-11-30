Порошенко ищет замену Саакашвили: объявлен конкурс на должность главы Одесской ОГА

Об этом говорится в распоряжении №280/2016-рп, размещенном на сайте главы государства.

Распоряжением предусматривается, согласно части второй статьи 23 закона Украины "О государственной службе", объявить конкурс на занятие вакантной должности председателя Одесской ОГА и утвердить условия проведения конкурса на занятие этой должности.

Читайте такжеЛуценко о возможности выдачи Саакашвили Грузии: "Украина своих граждан не выдает"

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

В условиях проведения конкурса на эту должность выписаны должностные обязанности председателя ОГА, условия оплаты труда, содержится информация о срочности или бессрочности назначения на должность, а также перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, и срок их предоставления.

Документы принимаются до 18.00 15 декабря 2016 года.

Конкурс проводится в 10.00 20 декабря 2016 года по адресу: г. Киев, ул. Прорезная, 15.

Также в документе содержатся требования к лицам, претендующим на занятие должности председателя Одесской областной государственной администрации.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Михеил Саакашвили объявил о своей отставке с должности председателя Одесской ОГА, которую он занимал с мая 2015 года.

9 ноября президент уволил Саакашвили с должности руководителя Одесской облгосадминистрации.