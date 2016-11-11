Одесскую ОГА временно возглавила Соломия Бобровская
18:32, 11 ноября 2016Политика
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Первый вице-губернатор Одесской области Соломия Бобровская временно возглавила облгосадминистрацию.
Соломия Бобровская / facebook.com/solomiia.bobrovska
Об этом сегодня на брифинге заявила сама Бобровская, пишет 048.ua.
По ее словам, в таком положении она останется до официального назначения в регион нового губернатора.
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Затем Бобровская заявила, что намерена уйти в новый политический проект Михаила Саакашвили.
Как сообщал УНИАН, 9 ноября президент Украины Петр Порошенко уволил председателя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили с занимаемой должности.
7 ноября Саакашвили объявил о своей отставке с должности главы Одесской ОГА, которую он занимал с мая 2015 года.
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