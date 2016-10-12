Саммит "нормандской четверки": Франция планирует согласовать с РФ и Германией возможную встречу сторон

Об этом заявил представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль, пишет Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

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"Контакты с Ангелой Меркель и Владимиром Путиным будут сегодня, а с Петром Порошенко – завтра", - сказал представитель французского правительства.

По его словам, представители лидеров должны подготовить "возможный саммит в Берлине", на котором планируется обсудить прогресс в разрешении конфликта на Донбассе.

Напомним, Украина по состоянию на 11 октября пока не получала формального приглашения на саммит "нормандской четверки".

По словам посла России во Франции Александра Орлова лидеры России, Франции и Германии проведут встречу в Берлине в "нормандском формате" 19 октября.

Ужин, в ходе которого стороны обсудят ситуацию в Украине, состоится по приглашению канцлера Ангелы Меркель.